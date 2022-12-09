انت الان تتابع خبر لتعزيز دفاعاتها ضد المسيّرات.. واشنطن تمد أوكرانيا بمساعدات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي: "سيتم إرسال مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 275 مليون دولار قريبا لمنح أوكرانيا قدرات جديدة لتعزيز دفاعاتها الجوية وتمكينها من التعامل مع تهديدات الطائرات المسيّرة".وأضاف أن واشنطن ستزود الجيش الأوكراني أيضا بذخيرة مدافع هيمارس، وهو نظام مدفعي دقيق وشديد الفعالية محمول على مركبات مدرعة خفيفة.

وترفع هذه الحزمة الجديدة إجمالي المساعدات الأمريكية لأوكرانيا إلى أكثر من 19,3 مليار دولار منذ بدء الغزو الروسي، في شباط/فبراير.

