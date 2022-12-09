انت الان تتابع خبر صلاح الدين توضح بشأن أنباء عن عطلة يوم غد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي للمحافظة، لـ الخليج 365، إن "المناسبة وطنية قومية والتعطيل يأتي من رئاسة مجلس الوزراء، ولم يردنا تبليغ بذلك".

وكانت قد نقلت الوكالة الرسمية، عن مدير الإعلام والاتصال الحكومي في محافظة صلاح الدين رياض الجابر، قوله إنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي بجميع الدوائر والمدارس والجامعات غداً بمناسبة حلول ذكرى النصر على عصابات داعش الإرهابية".

