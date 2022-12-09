شكرا لقرائتكم خبر عن أمين حزب حماة وطن بالأقصر: شكرا للقيادة السياسية على دعم الصعيد بكل المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال علاء راجح أمين حزب حماة وطن منسق الحوار الوطني بالأقصر، إن تنظيم فعاليات الحوار الوطني برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لأول مرة بالأقصر خطوة هامة للتأكيد علي دعم القيادة السياسية لأبناء الصعيد.

وأضاف علاء راجح لـ"الخليج 365"، أن الجلسة الأولى للحوار الوطني فتحت الباب أمام أهم قضية في الأقصر والصعيد، وهي تطوير ودعم التعليم الفني، وجاري إعداد نتائج وتوصيات تليق بأبناء الصعيد لتنفيذها مستقبلاً.

وكان صرح منتصر أحمد طه مدير عام التعليم الفني في محافظة الأقصر، أن تنظيم فعاليات الحوار الوطني برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لأول مرة بالأقصر فرصة كبيرة لدعم قطاع التعليم الفني بالمحافظة التي تعتمد بالأساس على السياحة ثم الزراعة.

ويضيف منتصر طه لليوم السابع، أن أولي جلسات الحوار الوطني بالأقصر فتحت أبواب جديدة لدعم التعليم الزراعي والصناعي لأبناء المحافظة،وهو المطلوب بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة.

فيما قال محمد سيد بغدادي مدير إدارة الأقصر التعليمية ، أن الاهتمام بالتعليم الفنى أخذ محور تصاعدى خلال السنوات الأخيرة من خلال أعمال التطوير والتجهيزات التى تشهدها مدارس التعليم الفنى بالإضافة إلى التدريبات المستمرة التى يتم تنظيمها لمعلمة التعليم الفنى

واضاف محمد سيد بغدادي مدير إدارة الأقصر التعليمية، خلال مشاركته فى الحوار الوطنى الذى نظمة حزب حماة الوطن بمحافظة الأقصر ، أن الدولة تولى اهتمام كبير بالتعليم الفنى .

وأضاف مدير إدارة الأقصر التعليمية، أن نظرة المجتمع عن التعليم الفنى تغيرت خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن أوائل الشهادات الإعدادية يتجهون إلى مدارس التمريض للالتحاق بها كونها توفر فرصة عمل مباشر عقب التخرج.

واضاف مدير إدارة الأقصر التعليمية أنه يجب الاتحاد إلى زيادة المدارس الزراعية والصناعية فى التعليم الفنى بالمقارنة بالمدارس التجارية كون الدولة المصرية فى الأساس دولة زراعية وتسعى أن تكون دولة صناعية كبرى.

وأشار محمد سيد أن محافظة الأقصر تصم 32 مدرسة فنية منها 13 مدرسة صناعية، و12 مدرسة تجارية و5 مدارس زراعية ومدريتين للتعليم الفندقى

وانطلق مساء اليوم الجمعة، المؤتمر الجماهيرى، الذى نظمه حزب حماة الوطن، لمناقشة محاور الحوار الوطنى بمركز المؤتمرات بمدينة الأقصر .

شارك فى فعاليات المؤتمر العمدة علاء راجح امين حزب حماة وطن منسق الحوار الوطني بالأقصر، محمد سيد بغدادي مدير إدارة الأقصر التعليمية، ميخائيل فكري محاور اللقاء، محمد حسين بغدادي مدير تضامن الأقصر،منتصر أحمد طه مدير التعليم الفني بالأقصر

وتتضمن فاعليات المؤتمر عدة محاور منها المحور الاجتماعى والخاصة بالتعليم الفنى والمعنى الفرص والتحديات ، وذلك لمناقشة الحوار الوطنى وأهم التوصيات التى ستسفر عنها المؤتمر.