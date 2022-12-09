شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بالشيوخ: القمة العربية الصينية بمثابة مرحلة جديدة للعلاقات بين العرب والصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمود منصور عضو مجلس الشيوخ، إن العلاقات العربية الصينية علاقات تاريخية متجذرة تعود بداياتها إلى أكثر من 2000 عام قبل الميلاد ، عندما كان طريق الحرير شريان التجارة بين العرب والصين ، مضيفا أن القمة العربية – الصينية "الأولي" ، التى إنطلقت اليوم ،فى العاصمة السعودية، الرياض، بحضور الرئيس الصينى، شى جين بينغ، سوف تمثل مرحلة جديدة للعلاقات بين الدول العربية ودولة الصين.

وأشار عضو مجلس الشيوخ ، إلى أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، في القمة العربية الصينية تأتي في إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات التاريخية المتميزة بين الدول العربية والصين ، فضلاً عن المساهمة بفعالية في جهود تعزيز آليات العمل المشترك لتحقيق المصالح المشتركة .

ونوه النائب محمود منصور، الى أن القمة العربية الصينية تهدف إلى البناء على الحوار السياسي الممتد بين الجانبين، إلى جانب التشاور والتنسيق بشأن سبل تعظيم آفاق التعاون المتبادل على الصعيدين الاقتصادي والتنموي، إلى جانب بحث مساعي الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وذكر النائب محمود منصور عضو مجلس الشيوخ ، أن وجود أكثر من 30 قيادة عربية سوف تساهم فى عقد لقاءات بين الرؤساء التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وكذا مناقشة أخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.