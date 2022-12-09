مساعد وزير الخارجية الأسبق: كلمة الرئيس السيسى بالقمة العربية الصينية شاملة جامعة

القاهرة - سامية سيد - قالت السفيرة هاجر الإسلامبولى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت شاملة جامعة، نظرا لامتداد العلاقات العربية الصينية لتاريخ قديم جدا من ترابط الحضارات، والتفاعل فيما بينها.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن الرئيس السيسى كان واضحا جدا في كلمته وفي تحديد التحديات التي تواجهها المنطقة ودول العالم، وأهمية إقامة نظام أو الدفع لتطوير النظام الدولي ناحية احترام حقوق الإنسان، واحترام القيم الإنسانية العالمية المبنية على قواعد القانون الدولي، وأهمية الدفع لتطوير النظام الدولي القائم.

وتابعت أن الرئيس السيسى تحدث عن الأزمات التي تواجه العالم مثل الغذاء العالمي والطاقة، وتأثيرها على الدول المختلفة، وخصوصا النامية، وتحدث عن التحديات التي تواجه العالم كتغير المناخ، كما تحدث الرئيس عن استضافة مصر لقمة المناخ واعتراف العالم بأن هناك دول تستحق التعويضات عما لحق بها، وكان ذلك تطورا كبيرا دخل في القمة الأخيرة بشرم الشخ، ولم يفت الرئيس الدعوة إلى الأمن المائي بالنسبة للمنطقة ومصر تحديدا، وأهمية ضم هذا الموضوع للنقاط الخاصة بتطوير العلاقات.