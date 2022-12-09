حكم بالسجن بحق معارض الكرملين إيليا ياشين لانتقاده العملية العسكرية في أوكرانيا

قضت محكمة في موسكو الجمعة بالسجن ثماني سنوات وستة أشهر بحق السياسي الروسي المعارض إيليا ياشين إثر إدانته بانتقاد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقالت القاضية في محكمة منطقة موسكو أوكسانا غوريونوفا إن ياشين سيقضي عقوبته في مجمع سجون وأمامه عشرة أيام للطعن في الحكم، بحسب مراسل لوكالة «فرانس برس» في المحكمة.

والناشط البالغ 39 عاماً المسجون منذ حزيران/يونيو متهم بـ«نشر معلومات كاذبة» حول أنشطة الجيش الروسي في أوكرانيا مع «التحريض على الكراهية» وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن 10 سنوات.

كما اتُهم بالتنديد خلال مداخلة مباشرة على يوتيوب بـ«مقتل مدنيين» في مدينة بوتشا الأوكرانية قرب كييف حيث اتهم الجيش الروسي بارتكاب تجاوزات وهو ما تنفيه موسكو.

وندد معارض الكرملين المسجون أليكسي نافالني بقرار المحكمة الروسية بحق ياشين. وكتب على مواقع تواصل اجتماعي يديرها فريقه إن «حكماً آخر وقحاً وغير خاضع للقانون من (الرئيس فلاديمير) بوتين لن يُسكت إيليا ولا ينبغي أن يخيف الشعب الروسي الصادق. إنه سبب آخر لنا للنضال وليس ليس شك في أننا سنفوز في نهاية الأمر».

وحوكم ياشين على أساس مواد القانون الجنائي التي صدرت بعيد بدء الهجوم في أوكرانيا والتي تعاقب من «يشوه سمعة» الجيش أو «ينشر معلومات كاذبة» عنه.