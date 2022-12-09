انت الان تتابع خبر السجن 15 عاماً بحق ابنة أخت خامنئي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأعلن محمد حسين أقاسي محامي مرادخاني في تغريدة، اليوم الجمعة، أن موكلته "حوكمت في محكمة رجال الدين الخاصة، وهذه المحكمة ليس من اختصاصها النظر في تهم (فريدة مرادخاني)، وحُكم عليها بالسجن 15 عاما". واعتبر أقاسي أسباب عدم اختصاص المحكمة بالنظر في التهم الموجهة إلى موكلته، هو أن مرادخاني لم تكن "رجل دين". وأضاف بما أنه هو نفسه ليس من رجال الدين، فإن المحكمة لم تقبل تمثيل مرادخاني بالنيابة عنها.

وأضاف المحامي أنه تم قبول استئنافه بتوقيع مرادخاني، وتم تأكيد الحكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات.