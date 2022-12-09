 أسهم اليابان تقفز مدعومة بمكاسب وول ستريت

طوكيو: قفزت الأسهم اليابانية الجمعة وقادت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق وغيرها من الأسهم القيادية المكاسب، بعد ارتفاع وول ستريت عند الإغلاق خلال الليل وبدعم من تنامي آمال انتعاش النمو الاقتصادي العالمي في أعقاب تخفيف الصين لقيود مكافحة كوفيد-19.

وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 1.18 بالمئة عند 27901.01 نقطة مسجلا أكبر زيادة يومية منذ 11 نوفمبر\تشرين الثاني، وارتفع خلال الأسبوع 0.44 بالمئة.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.03 بالمئة إلى 1961.56 نقطة، وسجل زيادة خلال الأسبوع بنسبة 0.39 بالمئة.

وحقق سهم أدفانتست المرتبطة بصناعة الرقائق أفضل أداء على المؤشر نيكي وقفز 5.78 بالمئة، وزاد سهم منافستها طوكيو إلكترون 2.93 بالمئ، وصعد سهم مجموعة سوفت بنك الاستثمارية 1.2 بالمئة، وصعد سهم تي.دي.كيه المصنعة للمكونات الإلكترونية 3.43 بالمئة.

وارتفع سهم شيسيدو لمستحضرات التجميل، وهو أحد الأسهم التي من المرجح أن تستفيد من تعافي إنفاق المستهلكين في الصين، 3.24 بالمئة، وزاد بأكثر من 6.5 بالمئة خلال الأسبوع.

وصعد سهم توشيبا 4.4 بالمئة.

وارتفع مؤشر قطاع المرافق 2.24 بالمئة وسجل أفضل أداء بين المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو.