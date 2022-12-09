 بشكل رسمي.. الإعلان عن الجيل الرابع من جهاز Lenovo Tab M8

بكين: كشفت شركة لينوفو “Lenovo” الصينية عن الجيل الرابع من جهاز Lenovo Tab M8 اللوحي الذي ينطلق بحجم شاشة 8 إنش.

ويتميز الإصدار الجديد من Lenovo Tab M8 بشاشة IPS LCD بحجم 8 إنش، وجودة عرض HD أو بدقة 1280 في 800 بيكسل، كما تتميز الشاشة بنمط يدعم حماية العين من الإضاءة الزرقاء، وقدرة بطارية 5100 mAh وبسعر مميز يبلغ 173 دولار فقط.

أيضاً يضم الجهاز اثنان من المكبرات الصوتية، مع مدخل 3.5مم للسماعات، ويدعم الجهاز رقاقة معالج Helio A22 من MediaTek وذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR4x وسعة تخزين 32 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي في microSD.

كما ينطلق الجهاز بنظام تشغيل Android 12، ويضم كاميرة سيلفي بدقة 2 ميجا بيكسل، وكاميرة خلفية بدقة 5 ميجا بيكسل، ويدعم تقنية التعرف على الوجه لفتح الجهاز.

ويدعم Tab M8 (4th Gen) بطارية بقدرة 5100 mAh، ويمكن أن يستمر بعمر شحن يصل إلى 16 ساعة من التشغيل، كما يأتي الجهاز بفتحة SIM مع دعم الإتصال بشبكات LTE، وWi-Fi 802.11ac، والبلوتوث 5.0، ويضم منفذ USB C.

أيضاً يتميز الجهاز بأبعاد 197.97 في 119.82 في 8.95 مم، ووزن 320 جرام، وينطلق جهاز Lenovo Tab M8 بسعر 173 دولار لنموذج Wi-Fi وسعر 195 دولار للنموذج الذي يدعم أيضاً الاتصال بالشبكات الخلوية.