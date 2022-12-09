انت الان تتابع خبر السوداني يبحث مع أبن سلمان آليات التكامل الاقتصادي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب السوداني في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "التقى، مساء اليوم، ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان آل سعود، وذلك على هامش انعقاد القمّة العربية الصينية للتعاون والتنمية في الرياض، وجرى التباحث في آليات تفعيل المجلس التنسيقي العراقي السعودي، وتنفيذ الاتفاقات والتفاهمات بين الجانبين".وأكد السوداني "أهمية القمة العربية الصينية في تحقيق التكامل الاقتصادي وبما يخدم مصالح شعوب المنطقة، معرباً عن الاستعداد لتطوير العلاقات الثنائية، خصوصا في مجال الاقتصاد والاستثمار".

من جانبه، أكد ولي العهد السعودي "رغبة المملكة في إدامة العلاقات مع العراق، نحو المزيد من التعاون المتبادل في شتى المجالات".

