انت الان تتابع خبر السوداني: العراق قادر على أن يكون نقطة تلاق بين الشرق والغرب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السوداني في تغريدة عبر تويتر تابعتها الخليج 365، إنه "انطلاقا من إيماننا بقدرات العراق وموقعه الجغرافي الاستراتيجي ومكانته الكبيرة على خارطة الحضارة، شاركنا في أعمال القمة العربية الصينية، التي كانت مناسبة لتأكيد رغبتنا الجادّة في تجسير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع الأشقاء العرب والأصدقاء الصينيين، بما يعود بالنفع على مواطنينا".وأضاف، أن "العراق بثقله وإمكاناته قادر على أن يكون منطقة تلاق بين الشرق والغرب، وحكومتنا عازمة على تأسيس شراكات حقيقية والإفادة من تجارب المنطقة والعالم في الاقتصاد والتنمية".