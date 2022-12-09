شكرا لقرائتكم خبر عن أوزيل يرد بقوة على الانتقادات الموجهة لرونالدو بعد أزمته الأخيرة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص النجم الألماني مسعود أوزيل، لاعب فريق ريال مدريد السابق على دعم زميله كريستيانو رونالدو بسبب الانتقادات العنيفة التي تعرض لها صاروخ ماديرا خلال الفترة الأخيرة بسبب تراجع مستواه.

أزمات رونالدو تتوالى

وتعرض رونالدو للعديد من الأزمات مؤخرا آخرها فسخ تعاقده بالتراضي مع فريقه السابق مانشستر يونايتد بالإضافة إلى استبعاده من مباراة البرتغال الأخيرة بالمونديال أمام سويسرا ونزوله وقتها كبديل ليثار الجدل حول وجود أزمة بين رونالدو وبين المدير الفني لمنتخب البرتغال فرناندو سانتوس.

أوزيل يدافع عن رونالدو

وكتب أوزيل عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام:"لا أفهم حقًا من أين تأتي هذه السلبية المستمرة من الصحافة حول كريستيانو.. تحاول وسائل الإعلام فقط الحصول على نقرات الزيارات، والنقاد الذين ليس لديهم مهنة بعد الآن يريدون فقط جذب الانتباه من خلال اسمه الكبير ومحاولة جعله يبدو سيئا".

وتساءل: "سيبلغ من العمر 38 عامًا قريبًا، فما هي المفاجأة أنه لم يعد يسجل 50 هدفًا في الموسم بعد الآن؟".

وأضاف: "يجب أن يكون كل مشجع لكرة القدم سعيدًا برؤيته يلعب كرة قدم عالمية لمدة 20 عامًا، لا أعتقد أن أي شخص من الجيل الجديد سيتمكن من مطابقة أرقامه مرة أخرى. سيكون إلى الأبد في فئته الخاصة".

وأختتم: "يجب على الجميع إظهار المزيد من الاحترام لواحد من الأعظم في تاريخ الرياضة".

