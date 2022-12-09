شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة..أرتيتا يستهدف التعاقد مع نجم برشلونة لتعويض إصابة جيسوس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إسبانية عن محاولات المدير الفني ميكيل أرتتيا، مدرب فريق آرسنال الإنجليزي، للبحث عن بديل جابرييل جيسوس نجم الفريق الذي تعرض للإصابة مؤخرا.

وكان قد تعرض جيسوس للإصابة في مواجهة الكاميرون في الجولة الثالثة من دور المجموعات رفقة المنتخب البرازيلي حيث انتهى اللقاء وقتها بفوز الأسود الكاميرونية بهدف نظيف.

وأكدت صحيفة سبورت الكتالونية بأن أرتيتا يفضل التعاقد مع مهاجم آخر ليكون بديلا لجيسوس عقب عودته من المونديال وذلك لاستكمال الموسم مع آرسنال في المباريات القادمة بالدوري.

ديباي يدخل دائرة اهتمامات آرسنال

وأضافت الصحيفة أن أحد اللاعبين الذي يسعى أرتيتا التعاقد معه هو ممفيس ديباي مهاجم برشلونة من أجل تعويض إصابة جيسوس.

وأكملت الصحيفة بأن المدير الفني لآرسنال ميكيل أرتيا، قام بتوظيف المهاجم الشاب إيدي نكيتاه مؤخرا كرأس حربة خلال المباراة الودية الأخيرة للجانرز من أجل البحث عن بديل لجيسوس الفترة المقبلة.

آرسنال يبحث التعاقد مع مهاجم جديد

وأختتمت سبورت الكتالونية بأن الجميع لا يستبعد تعاقد آرسنال مع أي مهاجم خلال الفترة المقبلة وتحديدا في فترة الانتقالات الشتوية في ظل إصابة جيسوس التي قد تبعده عن المباريات المقبلة مع الجانرز.

يذكر أن أرتيتا ينتظر معرفة مدة غياب جيسوس وذلك عقب انتظار العملية الجراحية التي سيجريها اللاعب البرازيلي.

