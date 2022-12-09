انت الان تتابع خبر محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي ليوم غد السبت والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للمحافظة ورد لـ الخليج 365، أن "ادارة كركوك تبارك حلول ذكرى "يوم النصر" على داعش الارهابي".

وبحسب البيان، "عبر محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري ،عن اعتزازه بتضحيات قواتنا الامنية البطلة بجميع صنوفها وتشكيلاتها التي قاتلت وضحت وحررت الارض وقدمت الدماء الطاهرة ليعود العراق لمكانته الوطنية ولينعم اهل كركوك بجميع مكوناتهم بالامن والاستقرار ونشهد الاعمار وعودة النازحين".



ووجه الجبوري، "احتفاءً بمناسبة حلول ذكرى يوم النصر على عصابات داعش الارهابية وتحرير جميع التراب العراقي، خاصة المناطق ضمن حدود محافظة كركوك، بتعطيل الدوام الرسمي في المدارس والكليات والمعاهد يوم غد، وفاءً واستذكاراً لهذا اليوم العزيز ولتكون ذكرى للمواقف الوطنية وترسيخ للوحدة وتعزيز التعايش بين جميع مكونات كركوك".