انت الان تتابع خبر السوداني: العراق يدعم جهود تعزيز علاقات التعاون بين الدول العربية والصين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السوداني في كلمة خلال القمة العربية الصينية تابعتها الخليج 365، إن "القمة تأتي ضمن فهم عميق للساحة الدولية ولنتمكن من تبني سياسة خارجية متوازنة"، مبينا ان "العراق يدعم جهود تعزيز علاقات التعاون بين الدول العربية والصين".واضاف ان "هذه القمة فرصة للتكامل الاقتصادي في منطقتنا من خلال تعزيز التعاون مع الصين"، مشيرا الى ان "العراق يرتبط مع معه بعلاقات عريقة أخذت حيزاً متنامياً من الاهتمام والتطور خلال السنوات الماضية".

وتابع السوداني: "نتطلع إلى تعزيز الشراكة ضمن مبادرة الحزام والطريق، وان خطواتنا في المرحلة القادمة ستركز على جملة مساحات"، موضحا ان "العراق يمثل بيئة واعدة للاستثمار ويمتلك مقومات نجاح مهمة بشرياً ومادياً".



مؤكدا : "لن نسمح لأن يكون العراق مقراً أو ممراً للاعتداء على دول الجوار، ونرفض الاعتداء على أراضينا وعلى الجميع احترام سيادتنا"، مردفا : "بلادنا تعرضت لهجمة إرهابية وحشية هددت العالم بأسره، ومنطقتنا هي قلب العالم وحلقة الوصل بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا".