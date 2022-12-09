شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تعلن أسماء الدفعة الرابعة للمتقدمين للجنة التدريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي حماد الرمحي السكرتير العام المساعد، رئيس لجنة التدريب، اطلاق الدورة التدريبية الرابعة للمتقدمين للجنة القيد "الدفعة الرابعة"، السبت القادم الموافق 17 ديسمبر حتى 29 ديسمبر 2022.

وتتضمن الدورة البرامج التدريبية التالية:

-اللغة العربية ومهارات الكتابة الصحفية.

-اللغة الانجليزية للأغراض الصحفية.

-التشريعات الصحفية، وميثاق الشرف الصحفي والأكواد المهنية.

-مهارات الكتابة الرقمية «صناعة المحتوى الرقمي – تحسين محركات البحث SEO- الأخبار المزيفة fake news – الأمان الرقمي – والإعلام وصناعة الوعي القومي»

-ومهارات الحاسب الآلي.

وجاءت أسماء المرشحين للجنة التدريب الدفعة الرابعة كالآتى:

1 أحمد رجب عبد القادر عبد الباسط الفجر

2 أحمد سليمان محمود سليمان البوابة

3 أحمد محمد كامل عبد الغني النهار

4 اسلام جمال محمد حسن الدستور

5) إيمان محمد حسين عمر البورصة

6) أيمن مصطفي يونس علي صوت البـلد

7) ايناس حمدي علي خيرى البوابة

8) بلال احمد زكي عبد المنعم الفجر

9) بيشوى ماهر كامل ابادير المصرى اليوم

10) حافظ مدحت حافظ راتب الفجر

11) حسام الدين عبد الله محمود زيدان الفجر

12) حسن محمد إبراهيم بيومى النهار

13) دعاء البرعي محمد أبو المجد البورصه

14) رشا ماهر محمود محمد صوت البـلد

15) رغدة خالد صالح عثمان الوفـد

16) سارة احمد محمد احمد الدستور

17) سامح احمد شحاته احمد الفجر

18) شادى أمير احمد السيد قورة وكالة رويترز

19) شريف أحمد علي محمود الجارحي البورصه

20) شيماء إبراهيم منصور إبراهيم الخليج 365

21) طارق حسنين عاشور حسنين الدستور

22) عمرو عبد العاطي السيد السيد الفجر

23) عمرو محمد محمد توفيق محمد فرج المصرى اليوم

24) غادة خالد السيد أمين الدستور

25) كريم عبد المنعم كيلاني عبد العزيز البوابة

26) ماريان عيد ابراهيم جورجي الفجر

27) محمد جمال الدين احمد الطريـــــــــــق

28) محمد حامد مصطفي عامر البوابة

29) محمد عبد اللطيف عبد العزيز عبد اللطيف الوفـــــــــــد

30) محمد عصام الدين مأمون يوسف الفجر

31) محمد مجدي محمد سعيد الدستور

32) محمد محمد محمد احمد النهار

33) محمد محمود حسن ثابت الدستور

34) محمد نبيل سعد محمد الفجر

35) محمد يسري سيد عبد الحميد البوابة

36) محمود حسني محمود محمد النهار

37) محمود عبد الله تهامى حسين البـــــــــــــــوابة

38) محمود عبد الوارث بسطاوى احمد المصرى اليوم

39) محمود فوزى عبد الكريم متولى البـــــــــــــــوابة

40) محمود محمد رأفت الغريب السيد الكرامـــــــــــة

41) محمود محمد زكى إبراهيم المصرى اليوم

42) محمود محمد سلامه ابراهيم الطريـــــــــــق

43) محمود محمد عبد العزيز على حسن زعتر الكرامـــــــــــة

44) محمود مصطفى حافظ ابو طالب الطريـــــــــــق

45) مرام ممتاز محمد على الكرامـــــــــــة

46) مروى صبرى إمام عبد العزيز الشرق الأوسط

47) مريم محمد العشماوى نصر عشماوى البـــــــــــــــوابة

48) مصطفى إبراهيم جابر إبراهيم الخليج 365

49) مصطفى السيد صابر السيد الفجــــــــــــــر

50) مصطفى سراج الدين عبد الحميد مكى الكرامـــــــــــة

51) مصطفى سلامه عبد اللاه احمد فراج الوفـــــــــــد

52) مصطفى عبد الرحمن صديق عبد اللاه الطريـــــــــــق

53) مصطفى عصام محمد محمود حافظ الوفـــــــــــد

54) مصطفى محمد سعد محمود بكر الشـــــــــروق

55) مصطفى محمد صلاح محمد البـــــــــــــــوابة

56) مصطفى محمد نجيب محمد إسماعيل الوفـــــــــــد

57) مصطفى محمود احمد عبد العزيز الطريـــــــــــق

58) مصطفي محمود سعد محمد الديب الفجر

59) منار ابراهيم علي ابراهيم الدستور

60) منار احمد حامد اسماعيل الدستور

61) منه الله احمد محمد صادق عطوه الوفـــــــــــد

62) منى على سيد عيسوى الوفـــــــــــد

63) منى محمد رجب عبد العزيز الطريـــــــــــق

64) مى مجدى عبد العاطى متولى صوت البـلد

65) ميادة جلال عبد المنعم مصطفى سعيد الوفـــــــــــد

66) ميرنا ماجد منير اسحاق البوابة

67) مينا صلاح سالم نافع الطريـــــــــــق

68) نرمين ابراهيم محمود عبد الله الجلاد الطريـــــــــــق

69) نصر عبد الجليل مصطفى اللقانى الوفـــــــــــد

70) نعمات مدحت معروف انور الدســــــــــتور

71) نها عبد الصبور خليفة رضوان فيتــــــــــــــو

72) نها محمد محمود محمود الفجــــــــــــــر

73) نهاد محمد محمد ابراهيم الشـــــــــروق

74) نهى عبد الرحمن حسنين احمد محمد صوت البـلد

75) نهى زكريا محمود فؤاد السيد وكالة رويترز

76) نورا بندارى عبد الحميد فايد البـــــــــــــــوابة

77) نورا عبد الوهاب عبد المجيد مناع الكرامـــــــــــة

78) نوران شريف احمد خيرى إسماعيل الوفـــــــــــد

79) نورهان فضل طه حماد الوفـــــــــــد

80) نورهان مرسى حسين محمد ابوجريشه مجلة ميكى

81) نيرة عبد الله محمود إبراهيم وكالة رويترز

82) هاجر محمد عامر الفقى الفجــــــــــــــر

83) هاله العوضى توفيق احمد النهار

84) هاله سعيد عباس خليل المشـــــــــــهد

85) هانى سعد عبد الغنى ضبش الكرامـــــــــــة

86) هبة الله سعيد محمد محمد شعيب فيتــــــــــــــو

87) هبة الله محمد محمود مصطفى المصرى اليوم

88) هبه فؤاد محمد عبد الرحمن الدستور

89) هبه محمد احمد رمضان الطريـــــــــــق

90) هدى أيمن عبد الفتاح على محمد زيدان الوفـــــــــــد

91) هدي علي منصور منصور صوت البـلد

92) هدير حمزه فرج حماد الفجــــــــــــــر

93) هدير محمد عبد العزيز إبراهيم عماره مجلة ميكى

94) هديل ممدوح شفيق زكى هلال سالم الشـــــــــروق

95) همسه عطية محمد هلال النهار

96) هند فؤاد يوسف احمد الفجــــــــــــــر

97) هيثم حامد محمد حامد المصرى اليوم

98) وائل الحسينى احمد بدران عالم رقمي

99) وائل ثابت محمد محمد الطريـــــــــــق

100) وفاء بسيونى محمد بسيونى البـــــــــــــــوابة

101) وفاء حسن احمد محمد فيتــــــــــــــو

102) وفاء عبد الرازق أمين على البـــــــــــــــوابة

103) ولاء شعبان احمد محمد النجار الطريـــــــــــق

104) وليد بدرى سيد يونس صوت البـلد

105) وليد خليل على حنفى الوفـــــــــــد

106) وليد محمد صالح محمد المصرى اليوم

107) يارا احمد خيرى عبد الغفار الفجــــــــــــــر

108) ياسر محمود محمد محمود الوطـــــــــن

109) ياسمين حماده السيد احمد الطريـــــــــــق

110) ياسمين محمد عليوة حسنين الفجــــــــــــــر

111) ياسمين يحيى سعد على الفجــــــــــــــر

112) يحيى احمد إسماعيل محمد البـــــــــــــــوابة

113) يحيى خلف عبد العليم محمد منصور وكالة رويترز

114) يمنى إيهاب فتحى محمد خضر وكالة رويترز