شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو درويش "نائب التنسيقية" محذرا من الشائعات: هناك من يتفرغ لضرب الاستقرار الداخلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن بث الشائعات الزائفة لازالت تستهدف ضرب الاستقرار الداخلي، موضحا أن هناك من يتفرغ لمحاولة النيل من الدولة والتشويش عما يحدث في الواقع بإدعاءات وهمية، مستغلًا الضغوط الاقتصادية والصراعات الدولية التي أدت لتأزم الوضع على الصعيد العالمي ومحاولة التأثير على الشعب المصري بالكذب على أن ما تمر به مصر لا يمر به العالم.

وشدد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أنه لا مجال لكسب مواقف شخصية على حساب مصلحة الوطن والمنطقة العربية، منوها أن التفاوض الاقتصادي في الوقت الراهن على المستوى الدولي أصبح مصبوغ بأهداف سياسية وهناك نية من قبل البعض في تغريم مصر مواقفها المحايدة على المستوي الدولي والإقليمي والتى تفتح أذرعها لكافة الدول، قائلا "من المهم أن يعلم المواطن حقيقة هذا الخلاف وخطورة التلاعب بالألفاظ أو تسليط الضوء على مواقف غير حقيقية أو وصم أنظمة سواء عربية أو خارجيا بأوصاف مغلوطة.. فلابد من ترجيح كفة المصلحة العامة والعمل بالحفاظ على الدولة المصرية لأن ما دون ذلك قد يؤدي لمزيد من الاحتقان الذي يمكن أن يلقي بظلاله على المحيط الإقليمي والدولي".

ولفت إلى أن ذلك يستلزم رفع الوعي، وتوفير المعلومات والمصداقية مع المواطنين، مؤكدا على أهمية أن يتحمل المسئولين لمسئوليتهم تجاه سلك كافة السبل التي تؤدي لتخفيف الأعباء عن المواطنين.