شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بـ"اقتصادية النواب": المحور الاقتصادى أولوية كبرى بالحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحوار الوطنى فرصة لاستعراض الرؤية الخاصة بالقطاع الصناعى على وجه التحديد، وكيفية مواجهة هذه المشاكل المطروحة على الساحة للقطاعات المختلفة، بما فيها الاقتصاد الوطنى الذى يعد الأهم والأبرز على الساحة فى الوقت الراهن، متابعا:" الحوار الوطنى يلقى الضوء على العديد من الملفات أبرزها المحور الاقتصادى ومن ثم سيكون للحوار الوطنى دور كبير فى مناقشة المعوقات التي تؤثر على الاقتصاد المصري، والعمل على حلها، وتحديد التحديات الداخلية التي تعيق هذه الحلول وطرح آراء وتوصيات قابلة للتنفيذ، والعمل على تحقيق رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك حالة من التكامل بين مؤسسات الدولة بشأن الحوار الوطنى، مؤكدا أن الحوار الوطنى سيقدم حلول ورؤية مستقبلية للاقتصاد المصرى ورؤية مصر 2030، خلال الفترة المقبلة فى ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية العالمية والتغيرات الإقليمية، لافتا إلى أهمية إلقاء الضوء على ملف توطين الصناعة، ومبادرات ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، متابعا:" لن يحدث تقدم فيها دون ريادة الأعمال والعمالة الماهرة وعلى الدولة أن تضع سياسات محفزة وخاصة للقطاع الخاص وتدعم الشباب من خلال القيمة المضافة للمنتج".

وأكد هندى، أن الحوار الوطنى سيكون له دور كبير فى دعم القطاع الصناعي والمنتج الوطني وتعميق المنتج المحلى بصورة كبيرة، مشيدا بما تم اتخاذه من خطوات بشأن دعم الصناعة تمثلت فى الرخصة الذهبية والشباك الواحد وكل الأمور فى هذا الصدد، سوف تساعد فى زيادة الاستثمار الصناعى فى الفترة المقبلة، لافتا إلى أن قطاع الصناعة يحظى باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة، وذلك لأهمية دوره فى دعم الاقتصاد المصرى، لافتا إلى أن الحوار الوطني سيكون له دور كبير فى ترجمة هذا الاهتمام في صورة قرارات على أرض الواقع.