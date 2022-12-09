شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022.. فرنسا وإنجلترا تحدي الكبار فى نهائى مبكر بالمونديال! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يصطدم منتخب فرنسا بنظيره المنتخب الإنجليزي غدًا السبت، فى مواجهة لا تقبل القسمة على أثنين، فى مباراة الدور الربع النهائي من منافسات كأس العالم قطر 2022، حيث يطمح المنتخب الفرنسي فى مواصلة عروضه القوية ومحاولة الحفاظ على لقبه وتحقيق المونديال للنسخة الثانية على التوالي.

فيما يمتلك المنتخب الإنجليزي الدوافع الكبيرة لإقصاء بطل العالم من الدور ربع النهائي والتواجد فى المربع الذهبي للمونديال، فى محاولة لحصد اللقب الغائب من إنجلترا فى هذه النسخة.



شبح الرحيل يهدد ساوثجيت أمام فرنسا!

وأفادت بعض التقارير الصحفية أن خسارة المنتخب الإنجليزي أمام نظيره الفرنسي فى المباراة المقبلة، فى الدور ربع النهائي من منافسات كأس العالم قطر 2022،قد تلقي بظلالها على ساوثجيت، المدير الفني لإنجلترا، ومن ثم فإن رحيل المدرب سيكون الخيار الأقرب بصورة كبيرة حال ما ودع منتخب بلاده البطولة.



موعد مباراة فرنسا وإنجلترا القادمة

ومن المقرر أن يلاقي منتخب فرنسا نظيره المنتخب الإنجليزي يوم السبت القادم، فى الدور ربع النهائي من منافسات مونديال قطر 2022،على أن تقام المباراة فى تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

الجدير بالذكر أن منتخب إنجلترا قد تمكن الوصول إلى الدور ربع النهائي، بعدما تمكن من الفوز على منتخب السنغال بثلاثية نظيفة، فى حين تمكن المنتخب الفرنسي الوصول إلى هذه المرحلة بعد ان تمكن من تحقيق الفوز على بولندا 1/3.