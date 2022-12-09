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اليوم.. ملاعب العراق تحتضن 5 مواجهات نارية ضمن منافسات ممتاز الكرة

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-440684-638061674235423208.jpg

2022-12-09 | 08:22

اليوم.. ملاعب العراق تحتضن 5 مواجهات نارية ضمن منافسات ممتاز الكرة

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السومرية – رياضة

تحتضن، اليوم الجمعة، ملاعب بغداد والمحافظات خمس مواجهات نارية ضمن مباريات الجولة التاسعة من منافسات، حيث يستضيف ملعب الزوراء في تمام الساعة الثانية ظهراً لقاء نوروز والكهرباء بقيادة الحكم أمجد كامل.

ويستضيف ملعب الكوت في نفس التوقيت مواجهة الديوانية والقوة الجوية بقيادة الحكم أحمد جمعة، فيما يلتقي نادي النجف في تمام الساعة الرابعة والربع على ملعب النجف الأولمبي ضيفة فريق كربلاء بقيادة الحكم زيد ثامر.

وتختتم مباريات اليوم بلقاء الزوراء وضيفه نادي القاسم في المباراة التي يستضيفها ملعب الزوراء في تمام الساعة السادسة والنصف بقيادة الحكم سالم عامر.

 

 

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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