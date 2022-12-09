انت الان تتابع خبر اليوم.. ملاعب العراق تحتضن 5 مواجهات نارية ضمن منافسات ممتاز الكرة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-440684-638061674235423208.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2022-12-09 | 08:22
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السومرية – رياضة
تحتضن، اليوم الجمعة، ملاعب بغداد والمحافظات خمس مواجهات نارية ضمن مباريات الجولة التاسعة من منافسات، حيث يستضيف ملعب الزوراء في تمام الساعة الثانية ظهراً لقاء نوروز والكهرباء بقيادة الحكم أمجد كامل.
ويستضيف ملعب الكوت في نفس التوقيت مواجهة الديوانية والقوة الجوية بقيادة الحكم أحمد جمعة، فيما يلتقي نادي النجف في تمام الساعة الرابعة والربع على ملعب النجف الأولمبي ضيفة فريق كربلاء بقيادة الحكم زيد ثامر.
وتختتم مباريات اليوم بلقاء الزوراء وضيفه نادي القاسم في المباراة التي يستضيفها ملعب الزوراء في تمام الساعة السادسة والنصف بقيادة الحكم سالم عامر.
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