اليوم.. ملاعب العراق تحتضن 5 مواجهات نارية ضمن منافسات ممتاز الكرة

ويستضيف ملعب الكوت في نفس التوقيت مواجهة الديوانية والقوة الجوية بقيادة الحكم أحمد جمعة، فيما يلتقي نادي النجف في تمام الساعة الرابعة والربع على ملعب النجف الأولمبي ضيفة فريق كربلاء بقيادة الحكم زيد ثامر.

وتختتم مباريات اليوم بلقاء الزوراء وضيفه نادي القاسم في المباراة التي يستضيفها ملعب الزوراء في تمام الساعة السادسة والنصف بقيادة الحكم سالم عامر.