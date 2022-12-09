انت الان تتابع خبر بيان سعودي – صيني: نؤكد استمرارنا في تقديم الدعم إلى العراق والان مع التفاصيل

وذكر بيان سعودي - صيني على هامش القمة العربية الصينية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية بمشاركة العراق، أن "الجانبين يؤكدان استمرارهما في تقديم الدعم لجمهورية العراق".

وأعرب الجانبان عن "ترحيبهما بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، متمنيان لها النجاح والتوفيق لتحقيق تطلعات الشعب العراقي في الأمن والاستقرار والتنمية".