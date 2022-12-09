انت الان تتابع خبر جورجينا تشارك صوراً جديدة وتعلق بالعربي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كما شاركت جورجينا متابعيها بصورة لها نشرتها في خاصية "استوري" عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، الذي يتابعه أكثر من 40 مليونا و300 ألف شخص، في الصحراء عند الغروب.ونشرت صورة عبر خاصية "استوري" أيضا للاعبي منتخب البرتغال، وكتب عليها اسم كريستيانو مع العلم البرتغالي ونجمة.وكانت جورجينا قد أبدت امتعاضها من عدم مشاركة رونالدو أساسيا في مباراته أمام سويسرا (6-1) يوم الثلاثاء الماضي، على ملعب لوسيل، ضمن الدور ثمن النهائي لكأس العالم لكرة القدم 2022.

وبعد المباراة، نشرت جورجينا عبر حسابها على موقع "إنستغرام" صورة لها من داخل ملعب "لوسيل" الذي استضاف اللقاء، وعلقت قائلة: "تهانينا للبرتغال، بينما غنى 11 لاعبا السلام الوطني، كانت كل عدسات الكاميرات مسلطة عليك (كريستيانو رونالدو)".

وأضافت: "يا له من عار ألا نتمكن من الاستمتاع بأفضل لاعب في العالم لمدة 90 دقيقة، ظل المشجعون يصرخون باسمك ويطلبون مشاركتك".

وتابعت: "أتمنى من الله ومن صديقك العزيز فرناندو (سانتوش مدرب البرتغال) أن يجعلونا نرقص من الفرح ليلة أخرى".

ويستعد المنتخب البرتغالي لمباراته المرتقبة ضد نظيره المغربي غدا السبت، على استاد "الثمامة" بالعاصمة القطرية الدوحة، في الدور ربع النهائي لمونديال قطر 2022.