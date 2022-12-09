انت الان تتابع خبر تأكيداً للسومرية.. السوداني يعيد العمل بلجنة تقصي الحقائق عن قتلة المتظاهرين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - السومرية – سياسة
وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، بإعادة العمل بلجنة تقصي الحقائق عن قتلة المتظاهرين وتعويض الجرحى.
وأضاف إن "اللجنة باشرت أعمالها فعلياً مطلع الأسبوع الماضي".
وفي وقت سابق، أفاد مصدر سياسي، بأن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أعاد تفعيل عمل لجنة تقصي الحقائق.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "السوداني اعاد لجنة تقصي الحقائق الخاصة بالكشف عن قتلة المتظاهرين الى العمل بعد تعليقها لمدة عام كامل".