تأكيداً للسومرية.. السوداني يعيد العمل بلجنة تقصي الحقائق عن قتلة المتظاهرين

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "السوداني اعاد لجنة تقصي الحقائق الخاصة بالكشف عن قتلة المتظاهرين الى العمل بعد تعليقها لمدة عام كامل".

بغداد - ياسين صفوان - السومرية – سياسة وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، بإعادة العمل بلجنة تقصي الحقائق عن قتلة المتظاهرين وتعويض الجرحى.

محمد يوسف

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