شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دفعة جديدة من المساعدات العسكرية الأمريكية إلى أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعتزم الولايات المتحدة إرسال دفعة جديدة من المساعدات إلى أوكرانيا، تتوخى مساعدة كييف على مواجهة الطائرات المسيرة، وتطوير دفاعها الجوي.

وذكرت "رويترز" اعتمادا على وثيقة ومصادر مطلعة أن واشنطن بصدد إرسال حزمة مساعدات عسكرية جديدة تبلغ 275 مليون دولار إلى أوكرانيا، تقويها على هزيمة الطيران المسير، وتعزز قوتها الجوية.

ويتوقع أن تعلن الولايات المتحدة عن الحزمة الجديدة اليوم الجمعة، فيما لم يعرف حتى الآن نوع المعدات المقصودة سواء تلك المتعلقة بالطائرات المسيرة، أو الدفاع الجوي.

ومن المحتمل -حسب الوثيقة والمصادر المطلعة- أن تضيف وزارة الدفاع الأمريكية إلى حزمة المساعدات العسكرية، قذائف من منظومة "هيمارس" الصاروخية من صناعة شركة "لوكهيد مارتن"، وبعضا من ذخيرة عيار 155 مليمترا، فضلا عن مركبات عسكرية من نوع "هامفي" ومولدات كهرباء.

وسبق وأن أرسلت واشنطن ضمن المساعدات العسكرية المتكررة لكييف، أنظمة "هيمارس" الصاروخية، المضادة للطائرات، وبدأت أوكرانيا تشغيلها من أسابيع.

وحتى الآن ومن بدء الحرب في أوكرانيا 24 فبراير/ شباط، بلغ إجمالي مساعدات الولايات المتحدة إلى أوكرانيا، نحو 19.1 مليار دولار، وينتظر أن تكون هناك مساعدات إضافية في عام 2023، بغلاف مالي يتجاوز 800 مليون دولار أمريكي.