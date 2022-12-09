شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صدمة كبيرة.. اسم نجم ريال مدريد يظهر في تحقيقات "انقلاب ألمانيا" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد يوم من بدء التحقيقات في "الانقلاب" المحبط بألمانيا، بدأت مفاجآت مدوية تتكشف في القضية التي تعد الأخطر في تاريخ البلاد.

وشهدت ألمانيا، الأربعاء، أكبر وأخطر مداهمة شرطية في تاريخ الجمهورية؛ إذ داهم 3000 شرطي نحو 137 عقارا مملوكا لأكثر من 51 مشتبها به في خلية يمينية متطرفة خططت لانقلاب في البلاد.

المداهمات شملت 11 من أصل 16 ولاية في ألمانيا، إلى جانب مناطق في النمسا وإيطاليا، وأفضت إلى اعتقال 25 شخصا وسط توقعات باعتقال المزيد في الأيام المقبلة.

لكن صحيفة بيلد الألمانية، فجرت مساء الخميس مفاجأة من العيار الثقيل، إذ ذكرت أن الشيف الشهير والثري فرانك هيبنر (62 عاما) المنحدر في الأساس من ميونيخ جنوبي ألمانيا، ووالد زوجة نجم ريال مدريد الإسباني ديفيد ألابا (30 عاما) متورط في مخطط الانقلاب.

ونقلت الصحيفة عن مصادر رفيعة قولها: "اعتقلت القوات الخاصة هيبنر، الأربعاء، في منتجع التزلج الفاخر في منطقة كيتزبوهيل في النمسا"، مضيفة: "يدرجه مكتب المدعي العام الألماني على أنه عضو مشتبه به في منظمة إرهابية".

وجميع المعتقلين تقريبا لا يزالون رهن الاعتقال منذ الأربعاء، حيث تجري التحقيقات على قدم وساق.

وبحسب المحققين، فإن فرانك هيبنر ينتمي إلى الجناح العسكري للمجموعة التي دبرت الانقلاب؛ أي هيئة قيادة الانقلاب.

ووفق التحقيقات، فإن الذراع العسكرية عملت "من بين أمور أخرى، على تجنيد أعضاء جدد، وشراء الأسلحة والمعدات الأخرى، وإنشاء هيكل للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتنفيذ الممارسات المستهدفة وخطط التحرك العسكري في المستقبل".

وابنة هيبنر، شاليمار (28 عامًا)، متزوجة من نجم كرة القدم ألابا، ولديهما ابن منذ ديسمبر/كانون أول 2019.

ومنذ اعتقال المجموعة المخططة للانقلاب أمس، لا يرد آلابا على تساؤلات الصحفيين والمقربين، وفق بيلد.