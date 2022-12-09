شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم الشيوخ" تبحث عمل برنامج موحد على مستوى الجامعات المصرية للتدريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد نبيل دعبس، 3 اجتماعات علي مدار الأسبوع القادم، فى مقدمتها استكمال مناقشة الدراسة المقدمة من النائب حسانين توفيق بشأن الألعاب الالكترونية واقتصادياتها وصناعتها والمخاطر والتحديات والفرص المتعلقة بها، وذلك بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار الثقافة والسياحة والآثار والاعلام.

وتناقش اللجنة أيضا خلال اجتماعاتهاالاقتراح برغبة المقدم من النائبة دينا هلالي بشأن عمل برنامج موحد على مستوى الجامعات المصرية للتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل، وذلك بحضور ممثلي الحكومة .

ومنح القانون رقم 2 لسنه 2021 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، اختصاصات للجنة التعليم فيما يأتي :

- التعليم قبل الجامعى بجميع أنواعه ومراحله.

- شئون البحث العلمى.

- تطوير التعليم الجامعى بجميع أنواعه.

- تشجيع التعليم الفنى والتقنى وتطويره.

- الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمى.

- المجامع العلمية واللغوية.

- السياسة التعليمية وجودة التعليم. ورعايةالحقوق المادية والأدبية للمعلمين وأعضاء هيئاتالتدريس ومعاونيهم، وتنمية كفاياتهم العلمية،ومهاراتهم المهنية.

- الجوانب المتعلقة بالملكية الفكرية فى البحثالعلمى.

- محو الأمية وتعليم الكبار.

- التشريعات الخاصة بالتعليم والبحث العلمى.

- الاتصالات السلكية واللاسلكية.

- تكنولوجيا المعلومات والأنشطة المعلوماتية.

- البريد.

- أمن الفضاء المعلوماتي

- التشريعات الخاصة بالاتصالات وتكنولوجياالمعلومات.

- السياسة العامة للدولة فى شأن التعليم والبحثالعلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاصالوزارات والأجهزة التى تتولى شئون التعليموالجامعات والبحث العلمى والاتصالاتوتكنولوجيا المعلومات