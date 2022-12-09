شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لعام 2023.. أكبر ميزانية دفاع في تاريخ الولايات المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وافق مجلس النواب الأمريكي، الخميس، على مشروع قانون يمهد الطريق لوصول ميزانية الدفاع إلى مستوى قياسي يبلغ 858 مليار دولار العام المقبل، بزيادة 45 مليار دولار عن الميزانية التي اقترحها الرئيس جو بايدن.

وأقر مجلس النواب نسخة توافقية من قانون تفويض الدفاع الوطني، وهو مشروع قانون سنوي يحدد سياسة وزارة الدفاع (البنتاجون)، بأغلبية 350 صوتا مقابل 80، وهو ما يتجاوز بفارق كبير أغلبية الثلثين المطلوبة لتمرير مشروع القانون وإرساله من أجل التصويت عليه في مجلس الشيوخ.

ويسمح قانون الدفاع الوطني لعام 2023 المالي بتخصيص 858 مليار دولار للإنفاق العسكري، ويتضمن زيادة 4.6% في رواتب الجنود، وتمويل مشتريات أسلحة وسفن وطائرات ودعما إلى تايوان وأوكرانيا.

وقال النائب آدم سميث الرئيس الديمقراطي للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، في كلمة حث فيها على دعم التشريع: "بمشروع القانون هذا يمارس الكونجرس سلطته في التفويض والرقابة".

ومن المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني الأسبوع المقبل، ويرسله إلى البيت الأبيض ليوقع عليه بايدن فيصبح قانونا.

ومع ذلك، فإن القانون لا يمثل الكلمة الأخيرة بشأن الإنفاق، حيث تضع مشاريع القوانين البرامج لكن يتعين على الكونجرس تمرير مشاريع قوانين الاعتمادات لمنح الحكومة السلطة القانونية لإنفاق الأموال الاتحادية.