شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وعد الشمبانيا.. بوتين يهدد بضربات جديدة ضد أوكرانيا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بينما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتناول مشروبه المفضل "الشمبانيا"، أطلق وعدا باستمرار الضربات الصاروخية ضد أوكرانيا.

بوتين الذي بدا واقفا يتحدث إلى مسؤولين روس في الكرملين، تحدث وهو ممسك بـ "كأس شمبانيا" ليبرر سبب استمرار ضربات موسكو ضد كييف، وفقا لصحيفة تليجراف البريطانية.

وقال فلاديمير بوتين: "هناك الكثير من الضجيج حول ضرباتنا على البنية التحتية للطاقة في دولة مجاورة.. نعم، نحن نفعل ذلك. لكن من بدأها؟"

وأضاف الرئيس الروسي أن الانتقادات المرتبطة بالضربات الروسية التي تركت الملايين دون كهرباء وماء في بداية الشتاء "لن تتدخل في مهامنا القتالية".

وبرر هذه الخطوة إلى مسؤولية كييف عن تفجير خطوط الكهرباء من محطة الطاقة النووية في كورسك وعدم تزويد دونيتسك بالمياه في شرق أوكرانيا.

وتابع: "عدم تزويد مدينة يزيد عدد سكانها عن مليون نسمة بالمياه عمل من أعمال الإبادة الجماعية".

ومنتصف الأسبوع، قاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيارة وعبر بها جسر القرم الذي دُمّر جزئيًا في تفجير في أكتوبر/تشرين أول الماضي.

زيارة بوتين إلى شبه الجزيرة- التي ضمّتها موسكو بشكل منفرد لم يحظ باعتراف دولي عام 2014- كانت هي الأولى منذ بدء الحرب في أوكرانيا.

حينها بثّت وسائل الإعلام الروسية مشاهد تُظهر بوتين يقود سيارةً على الجسر، في دلالة على عودته للعمل بكامل طاقته بعد شهرين فقط من تعرضه لهجوم.

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية شهرها العاشر منذ إطلاق موسكو عمليتها العسكرية الخاصة ضد كييف في الرابع والعشرين من فبراير/ شباط الماضي.