شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمريكا تُغضب الصين مجددًا.. 10 مليارات دولار مساعدات عسكرية لتايوان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وافق مجلس النواب الأمريكي، الخميس، على مشروع قانون لمنح مساعدات عسكرية ومبيعات أسلحة لتايوان قيمتها 10 مليارات دولار.

ويندرج هذا المبلغ ضمن ميزانية الدفاع الأمريكية للعام 2023 ويتحتم الآن أن يحصل على موافقة مجلس الشيوخ، قبل إقراره.

بوب ميننديز رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ اعتبر أن مشروع القانون سيعزز إلى حدّ بعيد شراكة الولايات المتحدة الدفاعية مع تايوان.

وتم التوصل إلى هذا النص الذي يتوقع أن يثير غضب بكين، بعد مفاوضات طويلة.

وكانت نسخة سابقة تنص على منح تايوان وضع "حليف كبير خارج حلف شمال الأطلسي".

ويشير مشروع القانون إلى تقارب كبير بين الولايات المتحدة وتايوان، التي انفصلت عن الصين في نهاية الحرب الأهلية الصينية عام 1949،

وحاليا، تراجعت العلاقات بين واشنطن وبكين إلى أدنى مستوياتها منذ عقود، فيما صعّد الرئيس الصيني شي جين بينغ في السنوات الأخيرة الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية على تايبيه.

وفي أغسطس/آب الماضي، أجرت الصين تدريبات عسكرية واسعة النطاق في محيط تايوان، في عرض قوة غير مسبوق ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايبيه.

وتعتبر بكين تايوان البالغ عدد سكانها نحو 23 مليون نسمة، إحدى محافظاتها وتهدد بضمها ولو بالقوة إذا دعت الحاجة، وهو ما حذرت منه واشنطن معتبرة أن هجوم تقوم به بكين على تايوان سيكون خطأ استراتيجيا.