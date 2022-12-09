وساطة سعودية - إماراتية تنجح في إتمام تبادل سجناء بين أميركا وروسيا

نجحت وساطة سعودية - إماراتية في الإفراج وتبادل مسجونَين اثنين بين أميركا وروسيا الاتحادية، وأعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، ووزارة الخارجية السعودية، في بيان مشترك اليوم (الخميس)، عن نجاح الوساطة التي قادها الشيح محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، للإفراج وتبادل مسجونين اثنين بين الولايات المتحدة الأميركية وروسيا الاتحادية.

وأكد البيان المشترك الصادر عن الوزارتين أن نجاح جهود الوساطة يأتي انعكاساً لعلاقات الصداقة المشتركة والوطيدة التي تجمع بلديهما، بأميركا، وروسيا الاتحادية، وللدور المهم الذي تلعبه قيادتا البلدين في تعزيز الحوار بين جميع الأطراف.

وأشار البيان إلى أن أبوظبي استقبلت اليوم (الخميس)، المواطنة الأميركية بريتني غراينر، عبر طائرة خاصة قادمة من موسكو، وذلك بعد إفراج السلطات الروسية عنها، وذلك بالتزامن مع استقبال المواطن الروسي فيكتور بوت عبر طائرة خاصة قادمة من واشنطن، وذلك بعد إفراج السلطات الأميركية عنه، وذلك بحضور المختصين من الإمارات، والسعودية. وقد قام الجانبان الأميركي والروسي بتسلم مواطنيهما، تمهيداً لنقلهما إلى بلديهما.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، ووزارة الخارجية في السعودية عن شكر حكومتي الدولتين، لحكومتي الولايات المتحدة الأميركية وروسيا الاتحادية على تعاونهما واستجابتهما لجهود الوساطة المشتركة التي بذلتها قيادتا البلدين.