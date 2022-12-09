أبو ردينة: تصعيد إسرائيل يفجر الأوضاع

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وأكد الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة أن الحكومة الإسرائيلية «تحاول إشعال المنطقة من خلال مواصلة جرائمها ضد شعبنا الفلسطيني التي كان آخرها اغتيال أربعة شبان في جنين ورام الله خلال 24 ساعة الماضية».وقال «إن حكومة الاحتلال تواصل ضرب قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي بعرض الحائط، من خلال استمرارها بمسلسل القتل اليومي الذي يتعرض له شعبنا، والتوسع الاستيطاني، الذي يعتبر بجميع أشكاله غير قانوني ولا شرعية له على الأرض الفلسطينية».
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