شكرا لقرائتكم خبر أبو ردينة: تصعيد إسرائيل يفجر الأوضاع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حملت الرئاسة الفلسطينية أمس إسرائيل مسؤولية التصعيد الخطير المتواصل بحق الفلسطينيين، والذي يدفع بالمنطقة نحو مزيد من التوتر وتفجر الأوضاع.

وأكد الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة أن الحكومة الإسرائيلية «تحاول إشعال المنطقة من خلال مواصلة جرائمها ضد شعبنا الفلسطيني التي كان آخرها اغتيال أربعة شبان في جنين ورام الله خلال 24 ساعة الماضية».

وقال «إن حكومة الاحتلال تواصل ضرب قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي بعرض الحائط، من خلال استمرارها بمسلسل القتل اليومي الذي يتعرض له شعبنا، والتوسع الاستيطاني، الذي يعتبر بجميع أشكاله غير قانوني ولا شرعية له على الأرض الفلسطينية».