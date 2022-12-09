التحقيق مع رئيس وزراء ماليزيا السابق

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وقالت صحيفة «نيو ستريتس تايمز» الماليزية أن الوزيرين الآخرين هما وزير الصحة السابق خيري جمال الدين، ووزير المالية السابق ظفر العزيز، وزير الصناعة حاليا.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - من المقرر أن تستدعي وكالة مكافحة الكسب غير المشروع في ماليزيا رئيس الوزراء السابق محي الدين ياسين ووزيرين سابقين عملا في إدارته، وذلك في إطار قضية إساءة استغلال أموال عامة بقيمة 600 مليار رينجيت (136 مليار دولار) كانت مخصصة لمواجهة جائحة كورونا وقالت صحيفة «نيو ستريتس تايمز» الماليزية أن الوزيرين الآخرين هما وزير الصحة السابق خيري جمال الدين، ووزير المالية السابق ظفر العزيز، وزير الصناعة حاليا.

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