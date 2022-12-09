المملكة تطلق مشروعا عالميا لزراعة الأعضاء بالسودان

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ويهدف المشروع النوعي الذي ينفذ خلال الفترة من 4 حتى 12 ديسمبر الجاري إلى إجراء عمليتين جراحيتين لزراعة الكبد، حيث تعد من أكثر العمليات تعقيدا في هذا المجال.ويعد المشروع إضافة للبرامج الطبية التطوعية التي تنفذها المملكة من خلال ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة حول العالم، كما يأتي انعكاسا للقدرات والإمكانات الطبية المتفوقة للمملكة والتي تقدمها لخدمة العمل الإنساني عبر المركز.
وعلى صعيد آخر، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 127 طنا و972 كجم من السلال الغذائية في مديرية المدينة بمحافظة مأرب، استفاد منها 7.176 فردا.
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