ميليشيات الحوثي تلوح بخيار الحرب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جددت ميليشيات الحوثي الإرهابية تهديداتها بمنع عملية تصدير النفط عبر الموانئ التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية المعترف بها، ملوحة بالعودة إلى خيار الحرب.

وقال نائب وزير الخارجية في سلطة الميليشيات غير المعترف بها، حسين العزي فجر أمس بعدم السماح بتصدير نقطة نفط واحدة، إلا بعد ضمان مرتبات موظفي اليمن من صعدة شمالا إلى عدن جنوبا ومن حجة إلى المهرة»، حد وصفه.

إلى ذلك أقدمت ميليشيات الحوثي الإرهابية على تفجير منزل المواطن محمد حمود عبدالرب، في منطقة الشقب التابعة لمديرية صبر الموادم جنوب شرق تعز، وقال مصدر محلي إن الجماعة الحوثية الإرهابية استخدمت في تفجير المنزل الذي يقع في محيط تبة الصالحين التي تتمركز فيها، عبوات ناسفة ومواد شديدة الانفجار.

وبلغ عدد المنازل التي فجرتها الجماعة الموالية لإيران، في منطقة الشقب 24 منزلا منذ بداية الحرب التي شنتها الميليشيات الانقلابية على منطقة الشقب الريفية بمحافظة تعز.

من جهته، أكد رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني، أن استكمال تحرير تعز قضية محورية ورئيسة ولا يمكن التراجع عنها، وأشاد خلال ترؤسه اجتماعا موسعا باللجنة الأمنية بمحافظة تعز، بالملاحم البطولية التي سطرها أبطال الجيش الوطني والمقاومة في التصدي لميليشيات الحوثي الإرهابية وتحرير مناطق ومديريات واسعة من المحافظة، كما أشاد بالجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية في تثبيت الأمن والاستقرار وكل ما تحقق من إنجازات خدمية ومشاريع طرقات لخدمة المواطنين.

وقال البركاني، إن استكمال التحرير يعد قضية محورية ورئيسة ولا يمكن التراجع عنها في ظل الجرائم التي تطال المدنيين والأحياء السكنية واستمرار الخروقات القاتلة والتصعيد والدفع بالتعزيزات والحشد لمهاجمة مواقع الجيش الوطني.

على صعيد آخر، قال السفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم إن «الهجمات الإرهابية الأخيرة لجماعة الحوثي على البنية التحتية في اليمن، وضعت الحكومة في وضع مالي صعب للغاية لأنها تمنعها من تصدير النفط، وهذا ما يجعل من الصعب عليها دفع الرواتب وتقديم الخدمات التي يعتمد عليها ملايين اليمنيين».

وأضاف خلال حفل استقبال نظمه السفير لعدد من الصحفيين اليمنيين «هذه الحرب الاقتصادية غير مقبولة على الإطلاق، وسنستمر في إدانة هذه الهجمات ونبذل قصارى جهودنا لمساعدة الحكومة اليمنية على تصدير النفط».

وأكد السفير أهمية أن تنصب الجهود على استمرار الهدنة ووقف إطلاق النار كطريق لعمل تسوية سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، وتابع «وسنظل ندعم جهود المبعوث الأممي ومجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي في هذا الاتجاه»، وقال إنه «من المهم أن نحافظ على المكاسب التي تحققت حتى الآن رغم أن لا شيء من هذا سيكون سهلا.. وكما نعلم جميعا أن التفاوض مع جماعة الحوثي يعد أمرا صعبا ونحن نتابع المناقشات السعودية مع الجماعة المسلحة».

مشاهدات يمنية:

