انت الان تتابع خبر واشنطن: السعودية والإمارات لم تشاركا بالمفاوضات مع روسيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير خلال مؤتمر صحفي لها، اليوم الخميس، إن "البلدين اللذين شاركا في المفاوضات هما الولايات المتحدة وروسيا فقط، ولم تكن هناك أي وساطة".

وأضافت: "نشكر الإمارات العربية المتحدة على المساعدة في ما يخص استخدام أراضيها لإجراء التبادل. ونحن نشكر كذلك الدول الأخرى، بما فيها السعودية التي كانت تعمل على تسوية قضية الأمريكيين المعتقلين بشكل غير عادل، مع الحكومة الروسية".



وجاء ذلك ردا على سؤال الصحفيين بشأن ما إذا قامت السعودية والإمارات بدور الوساطة في المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة حول تبادل الأمريكية بريتني غراينير المحكوم عليها بالسجن في روسيا مقابل الإفراج عن المواطن الروسي فيكتور بوت المسجون في الولايات المتحدة.