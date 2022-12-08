انت الان تتابع خبر أبو الغيط يؤكد للسوداني أهمية دعم العراق في "جهود السلام" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب السوداني في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء التقى، اليوم الخميس، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وذلك على هامش مشاركته سيادته في القمة العربية الصينية التي تقام في العاصمة السعودية الرياض".وأشار السوداني خلال اللقاء إلى "أهمية تفعيل آليات العمل والتكامل الاقتصادي البيني ضمن برامج التنمية المشتركة للدول العربية، وأن تضطلع الجامعة العربية بدورها المحوري في تعزيز فرص التعاون بين البلدان العربية".

من جانبه، أكد أبو الغيط "أهمية دعم العراق في جهود السلام والتهدئة بالمنطقة، وحرصه على بناء علاقات بنّاءة وشراكات مستديمة مع محيطه العربي".