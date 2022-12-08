انت الان تتابع خبر غداً.. الدفاع المدني تستأنف البحث عن مفقودي "حريق الوزيرية" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الدفاع المدني، الخميس، عن استئناف عملها للبحث عن مفقودي "حريق الوزيرية" يوم غد.