انت الان تتابع خبر غداً.. الدفاع المدني تستأنف البحث عن مفقودي "حريق الوزيرية" والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الدفاع المدني، الخميس، عن استئناف عملها للبحث عن مفقودي "حريق الوزيرية" يوم غد.
وقالت المديرية في بيان، "سيتم استئناف العمل مجدداً صباح يوم غد للبحث عن مفقودي حادثة انهيار مبنى الوزيرية استجابة الى المناشدات الواردة الى المديرية من ذوي الضحايا".
وأضافت "سيكون العمل باشراف مدير عام الدفاع المدني".
وشهدت الوزيرية، بداية الشهر الماضي، حريقاً طال بناية مكونة من عدة طوابق تحتوي على مخازن للعطور.