طهران تبدأ رسميا إعدام المتظاهرين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت إيران رسميا، أمس، إعدام المتظاهرين الذين احتجوا على مقتل الشابة الكردية مهسا أميني.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا، بإعدام أول متظاهر في إيران منذ انطلاق المظاهرات الحاشدة المناهضة للحكومة بداية من سبتمبر الماضي.

وادعت الوكالة الرسمية أنه تم إلقاء القبض على الرجل في طهران نهاية سبتمبر، وأدانت محكمة الثورة الإيرانية في العاصمة طهران الرجل بـ»شن حرب على الله» وفقا للقانون، واتُهم الرجل بالاعتداء على حارس أمن بسلاح، وبالتحريض على الإرهاب.

واتخذ القضاء الإيراني نهجا قمعيا متشددا ضد المتظاهرين، فيما جرى إصدار كثير من عقوبات الإعدام بالفعل، بحق متظاهرين في الأسابيع الأخيرة، ويعد هذا أول حكم إعدام منها ينفذ.

وفيما تؤكد منظمة مجاهدي خلق مقتل 700 متظاهر على الأقل، واعتقال 32 ألفا، يقدر نشطاء حقوق الإنسان أن 470 متظاهرا على الأقل قتلوا، وتم اعتقال أكثر من 18 ألفا خلال المظاهرات التي هزت البلاد منذ منتصف سبتمبر

واندلعت المظاهرات عقب وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني في 16 سبتمبر، إذ اعتقلت في قسم الشرطة بداعي انتهاك قواعد الزي الإيراني.