بوتين: سنواصل ضرب البنى التحتية للطاقة الأوكرانية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الخميس)، أن بلاده ستواصل ضرباتها ضد البنى التحتية الأوكرانية للطاقة، التي تسببت صواريخ سابقة أصابتها في انقطاع كبير في الكهرباء والمياه مع تدني درجات الحرارة في الشتاء، وفقاً «لوكالة الصحافة الفرنسية».

وقال بوتين، على هامش مراسم منح ميداليات في الكرملين، «نعم، نحن نفعل ذلك... لكن من بدأ ذلك؟»، معتبراً أن عمليات القصف هي رد على انفجار ألحق أضراراً بجسر القرم الذي أنشأته روسيا، وهجمات أخرى نسبتها موسكو إلى كييف.

وكان الرئيس الروسي قد اعترف بأن جيشه قد يواصل القتال في أوكرانيا لفترة طويلة، لكنه قال إنه لن يدعو لموجة تعبئة ثانية في الوقت الحالي.

ونادراً ما يتحدث بوتين عن مدة الحرب التي بدأت قبل أكثر من تسعة أشهر، لكنه قال لمؤيديه خلال اجتماع بثه التلفزيون أمس (الأربعاء) إن الحرب قد تستمر لمزيد من الوقت. وأضاف: «هذه يمكن أن تكون عملية طويلة».