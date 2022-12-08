08 ديسمبر , 2022
لاعبة كرة السلة الأميركية بريتني غراينر (أ ف ب).
أعلنت روسيا، اليوم (الخميس)، أنها تبادلت مع واشنطن لاعبة كرة السلة الأميركية بريتني غراينر المسجونة بتهمة تهريب الماريوانا، مقابل تاجر السلاح الروسي الشهير فيكتور بوت المحتجز في الولايات المتحدة منذ أكثر من 10 سنوات.
وقالت وزارة الخارجية الروسية عبر «تلغرام»: «في 8 ديسمبر (كانون الأول) 2022، بمطار أبوظبي، اكتملت بنجاح إجراءات تبادل المواطن الروسي فيكتور بوت مع المواطنة الأميركية بريتني غراينر، اللذين كانا، على التوالي، يمضيان عقوبتين في سجنين بالولايات المتحدة وروسيا».
وفي هذا الإطار؛ أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم في تغريدة على «تويتر» أنه «قبل لحظات تحدثت مع بريتني غراينر. إنها بأمان، وهي في طائرة بطريقها إلى الولايات المتحدة».
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تؤكد مبادلة لاعبة كرة السلة الأميركية غراينر بتاجر الأسلحة فكتور بوت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.