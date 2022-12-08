روسيا تؤكد مبادلة لاعبة كرة السلة الأميركية غراينر بتاجر الأسلحة فكتور بوت

أعلنت روسيا، اليوم (الخميس)، أنها تبادلت مع واشنطن لاعبة كرة السلة الأميركية بريتني غراينر المسجونة بتهمة تهريب الماريوانا، مقابل تاجر السلاح الروسي الشهير فيكتور بوت المحتجز في الولايات المتحدة منذ أكثر من 10 سنوات.

وقالت وزارة الخارجية الروسية عبر «تلغرام»: «في 8 ديسمبر (كانون الأول) 2022، بمطار أبوظبي، اكتملت بنجاح إجراءات تبادل المواطن الروسي فيكتور بوت مع المواطنة الأميركية بريتني غراينر، اللذين كانا، على التوالي، يمضيان عقوبتين في سجنين بالولايات المتحدة وروسيا».

وفي هذا الإطار؛ أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم في تغريدة على «تويتر» أنه «قبل لحظات تحدثت مع بريتني غراينر. إنها بأمان، وهي في طائرة بطريقها إلى الولايات المتحدة».