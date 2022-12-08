خادم الحرمين يوقِّع مع الرئيس الصيني اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر اليمامة بالرياض، اليوم (الخميس)، الرئيس الصيني شي جينبينغ، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

ورحب خادم الحرمين بالرئيس الصيني والوفد المرافق له في السعودية، فيما أبدى الرئيس شي جينبينغ سعادته بزيارة المملكة.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة التاريخية بين السعودية وجمهورية الصين الشعبية، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين في شتى المجالات.

عقب ذلك، وقَّع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس شي جينبينغ، اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان.

كما حضره من الجانب الصيني عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني رئيس الديوان للجنة المركزية دينغ شيو شيانغ، وعضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني مستشار الدولة وزير الخارجية وانغ يي.