شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" ينظم جلسة حوارية حول ضوابط النشر فى الحوادث والجرائم السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، جلسة حوارية حول ضوابط النشر فى الحوادث والجرائم والتحقيقات، السبت القادم، بمقر المجلس.

ويذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، نظم جلسة حوارية من قبل حول الإعلام وقضايا التنمية والمناخ، على هامش اجتماع وزراء الإعلام العرب، بحضور السفير أحمد رشيد الخطابي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس قطاع الإعلام والاتصال، ود. مجاهد أبو الهيل رئيس المكتب التنفيذي لوزراء الإعلام العرب، ود. نبيل جاسم رئيس اللجنة الدائمة لوزراء الإعلام العرب.

واستهل الكاتب الصحفى كرم جبر، الجلسة بالترحيب بالحضور، مضيفا أنه على مدار 3 أيام كانت هناك اجتماعات مكثفة تم خلالها مناقشة أبرز القضايا المشتركة التي تهم كل البلاد العربية.

وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أكد خلال لقاءه وزراء الإعلام العرب ورؤساء الوفود، أن مفهوم العلاقة بين الدول العربية لا يبنى على أساس الزعامة وإنما التعاون والتواصل والعمل المشترك.