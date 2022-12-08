شكرا لقرائتكم خبر عن باحث سعودي: العالم العربي خرج من قطبية أمريكا ويحدد مداره وفق مصالحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور فواز كاسب العنزي، باحث في الشئون الاستراتيجية والأمنية بالسعودية، أن الصين لاعب رئيسي على مستوى العالم ومنافس في الأسواق العالمية، لافتا إلى أن مصر والسعودية ودول العالم العربي قلب العالم والتنافس الدولي.

وأوضح الدكتور فواز كاسب العنزي، في لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أن النظام العالمي كان أحادي القطب، وأمريكا كانت تنظر بمسئولية دولية لعمل هذه التوازنات، ولكن يبدو لنا من المؤتمرات العربية الآن خروج العالم العربي من هذا المدار.

وتابع: "العالم العربي الآن هو الذي يحدد المدار الذي يسبح فيه والعالم العربي غني وملىء بالموارد وهو قلب العالم، والسعودية تنظر لمستويات بعيدة والصين هي المتفوقة الآن في الرقمة وتقنية المعلومات"، موضحا أن التنمية لن تتم إلا من خلال التعاون والعالم العربي لن يعيش بعيدا عن باقي الدول لأنه إقليم ذات أهمية استراتيجية وأمنية.