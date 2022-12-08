شكرا لقرائتكم خبر عن فعاليات "مستقبل وطن" فى المحافظة.. أبرزها منافسات "أوائل الطلبة" وتوزيع البطاطين على الأسر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم الخميس، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضًا ضمن حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

في محافظة قنا:

نظمت أمانة مركز نجع حمادي، قافلة طبية تخصصية في طب وجراحة العيون بالمجان، في قرية المناصرة، وقدمت القافلة الطبية الكشف علي حوالي 300 حالة من أبناء القرية، وتم تحويل عدد من الحالات لمركز الطبية المتخصصة لإجراء العمليات الجراحية.

كما تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في يومها الرابع علي التوالي، منافسات قوية علي مستوي المراحل التعليمية المختلفة بمراكز أبوتشت والوقف وقوص ونقادة وفرشوط ودشنا، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- في مركز قوص، انتهت بفوز مدرسة جراجوس الإعدادية بنات، ومدرسة شنهور الثانوية.

2- في مركز أبو تشت، انتهت بفوز مدرسة سمهود الثانوية.

3- في مركز الوقف، انتهت المنافسات بفوز مدرستي جزيرة العبل الإبتدائية، والعروبة الإبتدائية.

4- في مركز نقادة، انتهت بفوز مدرسة صعايدة الخطارة الحديثة الإبتدائية، وفي المرحلة الإعدادية، فازت مدرسة الإعدادية الجديدة بنقادة، وفوز مدرسة نقادة الثانوية للبنين.

5- في مركز دشنا، انتهت بفوز مدرسة البنات الإبتدائية.

6- في مركز فرشوط، انتهت بفوز مدرسة الشهيد عبد الرازق خلاف الدهسة الإبتدائية.

وفي محافظة القاهرة

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في جميع الأقسام على مستوى القاهرة، في يومها الرابع علي التوالي، للمراحل التعليمية "الإبتدائي والإعدادي والثانوي".

كما تواصل أمانة قسم 15 مايو، لليوم الرابع على التوالي المعرض الأول للسلع الغذائية بأسعار مخفضة، وذلك بالتعاون مع جهاز المدينة، وقد شهد اليوم الثالث إقبالا كبيرًا وزحامًا من أهالي مدينة 15 مايو على المعرض الذي يستمر لمدة شهر في نفس المكان وبنفس الأسعار ونفس الجودة.

وفي محافظة الجيزة

أعلنت أمانة الحزب بالمحافظة، البدء في تجهيز احتفالية كبرى احتفالًا باليوم العالمي لذوي الإعاقة تحت شعار "شجعونا ودعمونا" ليكون موحداً لاحتفالية تقام على مستوى مراكز وأقسام المحافظة، مع توجيه دعوة لوكلاء الوزراء والمعنيين بخدمة ذوي الإعاقة في مجالات الصحة والتعليم والتضامن الاجتماعي والرياضة ومصنع الأجهزة التعويضية بالعجوزة والتنمية المحلية والقوى العاملة والمحافظة والإدارة المركزية للتأهيل، مع طباعة انجازات الرئيس السيسي التي قدمها وحققها لذوي الهمم.

كما أطلقت أمانة قسم الوراق، مبادرة مجانية لتقديم دروس تأسيس الأطفال بالقراءة والكتابة وذلك لتمكين الأطفال وتقويتهم وزيادة الثقة لديهم في التعامل مع المناهج وتشجيعا لهم وحثهم على التفوق ومنع تعثرهم تعليميًا ويتم التعامل معهم بأحدث أساليب التعلم وتاسيسهم بقاعدة نور البيان لفائدة هذه القاعدة في التمكن من القراءة والكتابة سريعاً.

وتفعيلاً لمبادرة شتاء دافىء، وزعت أمانة مركز أبو النمرس، 50 بطانية على الأطفال الأيتام بمدرسة عمر بن الخطاب، وذلك استمرارًا للحملات التي تنفذها الأمانة لتشمل المبادرة جميع قرى المركز.

كما نظمت أمانة قسم الحوامدية، ندوة تثقيفية حول تحديات الجمهورية الجديدة ناقشت تغيرات الاقتصاد العالمي وتأثيرها على الاقتصاد المصري وتأثير الزيارة السكانية على فرص التنمية الاقتصادية.

وفي محافظة جنوب سيناء

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في يومها التالث علي التوالي، حيث شهدت منافسات قوية بين طلاب وطالبات مدراس مدن ووديان المحافظة، وأسفرت نتائج المسابقة في المدن كالأتى:-

1- في مدينة أبو رديس، اختتمت المنافسات داخل المدينة، وأسفرت عن فوز مدرسة اللواء فريد عزت الإبتدائية، ومدرسة أبورديس الإعدادية، ومدرسة أبورديس الثانوية.

2- في مدينة أبو زنيمة، أسفرت عن فوز مدرسة الكيلو 9 الإبتدائية، ومدرسة الشهيد النقيب خالد إبراهيم الإعدادية، ومدرسة الكيلو 9 الإعدادية بالمركز الثاني.

وفي محافظة الدقهلية

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "اوائل الطلبة"، حيث تنافس عدد 784 طالب وطالبة بين 104 مدرسة للمراحل التعليميه الثلاثة الابتدائي والاعدادى والثانوى وذلك فى 15 مقرا بالمدارس، وقد أسفرت نتائج اليوم الخامس من المسابقة بمحافظة الدقهلية كالآتي:

1- في مركز طلخا، فازت مدرسة ميت عنتر الإعدادية بنين.

2- فى مركز اجا، فازت مدرسة الشهداء الابتدائيه بنوسا الغيط ومدرسة نوسا الغيط الإعدادية بنات ومدرسة ميت العامل الثانوية.

3- فى مركز المنزلة، فازت مدرسة الشهيد علاء عاطف المسارع بنات.

4- فى مركز منيه النصر، فازت مدرسة محمد كمال لطفى بميت عاصم ومدرسة عصام الحسينى الإعدادية بميت تمامة.

5- فى مركز دكرنس، فازت مدرسة كفر عبد المؤمن الإبتدائية ومدرسة المحاسنة الاعداديه.

6- فى مركز نبروه، فازت مدرسة عبدالسيد المنشاوي الابتدائيه ومدرسة البداوى الحسينى الإعدادية

7- فى مركز السنبلاوين، فازت مدرسة المخزن الإعدادية وشبراهور الاعداديه بنات ومدرسة جمال عوض الزهايرة الإعدادية ومدرسة الجلايلة الإعدادية ومدرسة صبح قاعوه الثانوية.

8- فى مركز ميت سلسيل، فازت مدرسة عوض عبداللطيف الإعدادية.

9- فى مركز الجمالية، فازت مدرسة ابراهيم رضوان الإبتدائية.

10- فى مركز تمى الامديد، فازت مدرسة دكتور محمد عبد اللطيف الإبتدائية.

وفي محافظة بني سويف

واصلت أمانة الشباب بالمحافظة، تنظيم البرنامج التدريبي لتأهيل الشباب للعمل السياسي، وذلك في مرحلته الخامسة، وتضمنت المرحلة الخامسة من البرنامج التدريبي 3 ورش عمل الأولى بعنوان مهارات التفاوض والإقناع، وتناولت الورشة الثانية مهارات العرض والاتصالات.

كما تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة " اوائل الطلبة"، في يومها السادس، منافسة بالمراحل التعليمية الثلاثة " الإبتدائي والإعدادي والثانوي" بإدارات الواسطى واهناسيا وسمسطا ومركز بني سويف، وأسفرت النتائج في المسابقة كالأتي:-

1ــ فوز مدرسة خالد بن الوليد الإعدادية بنين قطاع قمن العروس للمرحلة الإعدادية بإدارة الواسطى التعليمية بمسابقة حزب مستقبل وطن لاوائل الطلبة في نسختها الثانية.

2 ــ فوز مدرسة عبد الكريم عبيد الثانوية للمرحلة الثانوية قطاع دلاص بإدارة ناصر التعليمية.

3 ــ فوز مدرسة أهوة الإعدادية بنات للمرحلة الإعدادية بقطاع باروط بإدارة بني سويف التعليمية.

4 ــ فوز مدرسة أبشنا الإعدادية بقطاع ابشنا للمرحلة الإعدادية بإدارة بني سويف التعليمية.

5 ــ فوز مدرسة منيل هاني الإبتدائية قطاع كوم الرمل للمرحلة الإبتدائية بإدارة إهناسيا التعليمة

6 ــ فوز مدرسة قلها الإبتدائية بقطاع قلها للمرحلة الإبتدائية بإدارة إهناسيا التعليمية.

7 ــ فوز مدرسة أحمد زويل الإعدادية بقطاع بندر سمسطا للمرحلة الإعدادية إدارة سمسطا التعليمية.

8 - فوز مدرسة السلام الخاصة بالمرحلة الإعدادية قطاع بندر سمسطا بإدارة سمسطا التعليمية

وفي محافظة سوهاج

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مركز البلينا بجنوب المحافظة، حيث بدأت المنافسات فى المسابقة بين تلاميذ 104 مدرسة إبتدائية بدائرة المركز، وجرت فعاليات المرحلة الأولى بمدرسة مؤسسة البلينا الإبتدائية، وفاز فيها مدرسة صفوة مصر وحصلت على المركز الأول، ومدرسة سعد محمد أحمد وحصلت على المركز الثانى، فيما تجرى فعاليات المسابقة بقطاع البلينا الثانى بمدرسة البلينا الجديدة الإبتدائية بين 16 مدرسة، وفاز فى المرحلة الأولى منها مدرستى الحديثة الإبتدائية، والمنشيية الإبتدائية بالمركزين الأول والثانى، كما تجرى المنافسات بين 14 مدرسة بمجلس قروى "بنى حميل"، وتنافس فى المرحلة الأولى منها 9 مدارس بمدرسة عبدالحميد عبدالشافى الإبتدائية بقرية "بنى حميل"، حيث فازت مدرسة السلام المشتركة بالمركز الأول، وفازت مدرسة العوكلية الإبتدائية بالمركز الثانى، كما بدأت المنافسات بين 14 مدرسة بمجلس قروى "عرابة أبيدوس"، حيث فاز فى المرحلة الأولى من المسابقة التى جرت بمدرسة مجمع عرابة أبيدوس الإبتدائية مدرستى الحرجة قبلي ومنشاة أبيدوس الإبتدائية بالمركزين الأول والثانى، كما جرت المنافسات بين 17 مدرسة بمجلس قروى "برديس"، وفاز فى المرحلة الأولى التى جرت بمدرسة مؤسسة برديس الإبتدائية مدرستى أم المؤمنين والنور الإبتدائية بالمركزين الأول والثانى.

وفي محافظة الشرقية

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- في مركز فاقوس، أسفرت عن فوز مدرسة الشهيد صبحي المنيسي الإبتدائية، وفوز مدرسة الإعدادية الحديثة، وفوز مدرسة الشهيد إبراهيم صفا الثانوية العامة.

2- في مركز أبو حماد، تنافست 12 مدرسة، وانتهت بفوز مدرسة أبو زهران الإعدادية المشتركة، ومدرسة الأسدية بالمركز الثاني، وفي المرحلة الإبتدائية، انتهت بفوز مدرسة قطب دياب الإبتدائية المشتركة رقم ١ بالمركز الأول، ومدرسة بحطيط الإبتدائية المشتركة بالمركز الثاني.

3- في مركز أولاد صقر، انتهت بفوز مدرسة الشهيد محمود يوسف الإبتدائية، ليصعد للتصفية على مستوى الإدارة التعليمية.

4- في مركز الإبراهيمية، تنافسات 6 مدراس، وأسفرت عن فوز مدرسة السيدة عائشة الإعدادية بنات.

وفي محافظة البحر الأحمر

نظمت أمانة المهنيين بالمحافظة، ندوة تثقيفة تحت عنوان "قوتك في مشروعك"، وذلك في إطار الإهتمام بالمرأة المعيلة وتحديد فكرة مشروع للمساعدة علي الظروف المعيشية، والتأكيد علي أن المرأة هى الأكثر فاعلية وقدرة على القيادة والتوجيه المالى للأسرة المصرية خصوصًا فى المناطق الأكثر احتياجًا.

وفي محافظة الوادي الجديد

نظمت أمانة مركز الداخلة، قافلة طبية مجانية لأهالي قرية "أسمنت" في تخصصات الجراحة العامة والباطنة والأسنان والأطفال والجلدية، وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة بالوادي الجديد والإدارة الصحية بالداخلة ومستشفى الداخلة العام، وجرى تقديم الخدمة الطبية لـ 91 حالة مرضية من أبناء القرية والقرى المجاورة.

كما تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في يومها السادس علي التوالي، حيث شهدت منافسة 1798 طالب وطالب، داخل 254 مدرسة بالمراحل التعليمية الثلاث "الإبتدائي والإعدادي والثانوي"، وأسفرت نتائج اليوم السادس من المسابقة كالأتي:-

1- في مركز الداخلة، تنافست 7 مدراس، وانتهت بفوز مدرسة عزبة القصر الإعدادية.

2- في مركز الخارجة، انتهت بفوز مدرسة الثورة الإعدادية، ومدرسة الثورة الإبتدائية.

3- في مركز باريس، انتهت بفوز مدرسة باريس للتعليم الأساسي الإعدادي.

وفي محافظة المنوفية

أقامت أمانة المرأة بمركز السادات، معرضاً لبيع منتجات الأسر بأسعار مخفضة، في منطقة الخطاطبة المحطة، وشمل المعرض كل مستلزمات البيت المصري، من أدوات منزلية وملابس حريمى وأطفال ورجالى وسجاد وطرح وشنط واكسسوارات، بالإضافة إلي بيع السلع الغذائية التموينية والإستهلاكية بأسعار مخفضة.

كما أقامت أمانة مركز ومدينة تلا، سلسلة معارض "أسعار زمان"، لبيع السلع الغذائية وكافة احتياجات الأسرة المصرية بأسعار مخفضة، في الوحدة الحزبية بكفر السكرية، والتي تضم قري "كفر السكرية وكفر سماليج وسماليج وكفر جنزور، وذلك ضمن مبادرة "ضد الغلاء"، لمواجهة جشع التجار، بدوار عائلة العبساوي بقرية كفر سماليج، وشمل المعرض كل مايخص البيت المصري من سلع غذائية ومفروشات وستائر وتجهيز العرائس وأدوات منزلية للعرائس وملابس رجالي وحريمي وأطفال إضافة إلي لعب الأطفال والوسائل التعليمية، بأسعار مخفضة.

كما أطلقت أمانة مركز السادات، مبادرة تحت عنوان "رجع الطبيعة لطبيعتها"، وذلك تنفيذا لمبادرة الرئيس "اتحضر للأخضر"، شارك عدد من طلاب المدراس بالمركز، وتستهدف المبادرة نشر الوعى بالحفاظ على المحميات الطبيعية وإدارتها وفق المستويات العالمية بما يضمن الحفاظ على توازن النظم الإيكولوجية وتعظيم فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وانطلقت فاعليات المبادرة بمارثون جرى للطلاب للحث علي أهمية ممارسة الرياضة.

وفي محافظة المنيا

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في يومها الخامس، علي مستوي مراكز المحافظة، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- في مركز المنيا، المرحلة الابتدائية أسفرت عن فوز مدارس مبروك سلطان، العروبة، طوه 2، صفط الخمار بنات، سامح عثمان، طهنشا بنين 1، تله بنات 1، المطاهرة البحرية، الشهيد ايمن خلف، نزلة عبيد ١، سوادة، وفي المرحلة الإعدادية، وأسفرت عن فوز مدارس ادمو الإعدادية،مفتاح قريري، وبني أحمد الإعدادية، المنارة الخاصة، نزلة عبيد الإعدادية، بني محمد سلطان الإعدادية..

2- في بندر المنيا، المرحلة الابتدائية أسفرت عن فوز مدارس أحمد عرابي، شلبي، الصالح، وفي المرحلة الإعدادية فوز مدرستى الانجيلية الإعدادية بنات، الأحرار الإعدادية بنات.

3- في مركز ملوي، المرحلة الابتدائية أسفرت عن فوز مدرستي بني خالد للتعليم الأساسي، وقصر هور الجديدة، وفي المرحلة الإعدادية فوز مدرستي فاطمة الزهراء الإعدادية بنات، مدرسة ابشادات ٢ الإعدادية بنات.

4- في مركز ديرمواس، أسفرت عن فوز مدرسة تانوف الثانوية.

5- في مركز بني مزار، أسفرت عن فوز مدرسة نزلة جلف الإبتدائية.

6- في مركز سمالوط، أسفرت عن فوز مدرسة الميمون في المرحلة الإبتدائية، وفوز مدرسة عزبة القمادير في المرحلة الاعدادية.

7- في مركز مطاي، أسفرت عن فوز مدرسة المنار الإسلامية، وفي المرحلة الإعدادية فوز مدرسة على بن أبى طالب الإعدادية .

8- في مركز مغاعة، المرحلة الثانوية أسفرت عن فوز مدرسة شم الثانوية المشتركة .

9- في مركز العدوة المرحلة الابتدائية فوز مدرسة البهجور ب ١.

10- في مركز أبو قرقاص المرحلة الابتدائية فوز مدرسة منتوت، وفي المرحلة الإعدادية فوز مدرسة السلام بنزلة جريس.

وفي محافظة مطروح

تمكنت أمانة الحزب بالمحافظة، من توفير كميات كبيرة من الأرز المدعم، لبيعه للمواطنين بسعر مخفض للكيلو 15 جنيه، و12 جنيه، من خلال قوافل متنقلة في ميادين المحافظة، لسهولة الوصول إلي المواطنين، وشهدت القافلة الغذائية المتنقلة إقبالاً كبيراً من الأهالي بالشراء.

وفي محافظة كفر الشيخ

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في يومها الخامس، على مستوى الإدارات التعليمية بجميع مراكز المحافظة، وأسفرت نتائج المسابقة كالأتي:-

1- فى إدارة شرق كفرالشيخ، فازت مدرسة ميت علوان الإعدادية

2- فى إدارة غرب كفرالشيخ، فازت مدرسة محلة القصب للتعليم الأساسي بالمركز الأول على الشهادة الابتدائية.

3- فى إدارة سيدي سالم، فازت مدرسة عقلة للتعليم الأساسي على مستوى المرحلتين الابتدائية والإعدادية

4- فى إدارة الحامول، فازت مدرسة السمراء الابتدائية ومدرسة غرب البنوان الإعدادية بالمركز الأول

5- فى إدارة فوة، فازت مدرسة وحدة قبريط الابتدائية بالمركز الأول

6- فى إدارة الرياض، فازت مدرسة عمرو ابن العاص الإبتدائية بالوزارية ومدرسة الوزارية الإعدادية بالمركز الأول

7- فى إدارة سيدي غازي، فازت مدرسة المنشأة الشرقية الإبتدائية بالمركز الأول

8- فى إدارة بيلا، فازت مدرسة جمال الدين الأفغاني الإبتدائية ومدرسة الأصالى تعليم أساسي بالمركز الأول على الشهادة الإعدادية

9- فى إدارة قلين، فازت مدرسة الجزاير الإبتدائية ومدرسة عمر بن عبدالعزيز الإعدادية بالمركز الأول

10- فى إدارة دسوق، فازت مدرسة عبدالعال السيد الابتدائية ومدرسة الطوخي الإعدادية بالمركز الأول

11- فى إدارة بلطيم، فازت مدرسة مرتضى الابتدائية ومدرسة الشيخ مبارك الإعدادية بالمركز الأول

12- فى إدارة برج البرلس، فازت مدرسة المقصبة الابتدائية بالمركز الأول

13- فى إدارة مطوبس، فازت مدرسة جزيرة الفرس الإبتدائية بالمركز الأول

وفي محافظة الإسماعيلية

تواصل أمانة مركز القنطرة غرب، في تنفيذ مبادرة "شتاء دافئ"، لتوزيع البطاطين علي الأسر الأكثر احتياجاً والغير قادرين، في قرية الرياح، وذلك لمواجهة برد الشتاء القارس، حيث قام أعضاء الأمانة بالمرور علي المواطنين في منازلهم للتويزع عليهم البطاطين وفقاً لكشوف معدة للمستحقين، ومن المقرر استمرار فعاليات المبادرة حتي يستفاد منها أكبر عدد ممكن من أهالي المركز.

وفي محافظة الغربية

افتتحت أمانة قسم ثان طنطا، مقراً جديداً يجمع وحدتين حزبين في "قحافة – الغفران"، وعلي هامش الافتتاح عقد لقاء مع المواطنين من أهالي الوحدتين واستمع إلي ما لديهم من شكاوى ومشكلات، وقد وعد بإيصالها الي الجهات التنفيذية المختصة.

كما اختتمت أمانة ثان المحلة، من تدربيات ورشة عمل التمثيل التى أقامتها، وحاضر للمتقدمين خلال التدريب، بالإضافة إلى القيام بإختبارات عملية على تمثيل المشاهد وإستحضار الشخصيات وحفظ نص السيناريو.

وفي محافظة الفيوم،

نظمت أمانة المرأة بمركز الفيوم، قافلة طبية مجانية، تحت شعار "مبادرة أطفال أصحاء"، في قرية الشيخ فضل، وشملت تخصصات "أطفال- عظام- باطنة"، ووقعت الكشف الطبي علي حوالي 350 حالة من أطفال القرية، ولاقت القافلة الطبية إقبالاً من المواطنين.

كما تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في يومها الخامس علي التوالي، حيث تنافس 53 مدرسة بمشاركة 433 طالب وطالبة علي مستوي 4 إدارات تعليمية، وأسفرت نتائج المسابقة كالأتي:-

1- في مركز إبشواى، انتهت بفوز مدرسة ابو شنب الإعدادية.

2_ في مركز الفيوم، أسفرت بفوز مدرسة سيلا الإعدادية.

3- في مركز سنورس، أسفرت بفوز مدراس بيهمو الإعدادية الحديثه، والسعيدية بالوحده المحلية بالسعوديه، وبيهمو الإعدادية القديمة.

4- في مركز يوسف الصديق، انتهت بفوز مدرسة إبراهيم الجارحي الإعدادية بالمركز الأول.

5- في مركز طامية، انتهت بفوز مدرسة رستم دلة تعليم أساسي، ومدرسة دار السلام الإعدادية القديمة.

وفي محافظة دمياط،

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في يومها الثالث علي التوالي، للمرحلة التعليمية الإبتدائية، وأسفرت نتائج اليوم الثالث من المسابقة في مراكز المحافظة كالأتي،

1- في مركز كفر سعد، انتهت بفوز مدرسة السعيدية البحرية ١

2- في مدينة دمياط الجديدة، انتهت بفوز مدرسه معاذ بن جبل الإبتدائية.

3- في مركز الزرقا، انتهت بفوز مدرسة الجمهورية الابتدائية بالزرقا

4- في مركز فارسكور، انتهت بفوز مدرسة الشهيد عبد الغني عياد

5- في مركز دمياط، انتهت بفوز مدرسة التحرير.

6- في بندر دمياط، انتهت بفوز مدرسة غيط النصاري.

وفي محافظة البحيرة،

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في اليوم الرابع على التوالي، في مركز إدكو، وقبل إعلان النتيجة النهائية لمنافسات تم منح جميع الطلاب المشاركين في المسابقة شهادات تقدير، وأسفرت نتائج المسابقة في المركز، عن تأهل ثلاث فرق لمنافسات الدور الثاني وهم مدراس إدكو الإعدادية العامة بنات، والإعدادية المشتركة، والمعارف الإعدادية بنين.

وفي محافظة أسوان

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مركز إدفو، منافسات قوية، تسابقت فيها 14 مدرسة ، بمشاركة 140 طالب وطالبة، وأسفرت نتيجة المسابقة عن فوز مدراس الريدسية الثانوية المشتركة، والسيدة خديجة الثانوية بالمركز الثاني، ومدرسة البصيلية الثانوية بالمركز الثالث.

وفي محافظة أسيوط

أطلقت أمانة ذوي الإعاقة بمركز أبوتيج، مبادرة تحت عنوان "هنساعد بعض" لخدمة ذوي القدرات الخاصة، وتهدف مساعدة أصحاب الهمم التسجيل مجانا على موقع الوزارة لحصول المعاق على كارت الخدمات المتكاملة، ويأتي ذلك في إطار المبادرات والفعاليات التي يقوم بها الحزب لمساندة الدولة في توفير احتياجات المواطنين.

كما تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، بين مختلف مدارس المحافظة، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- فى مركز أبنوب، انتهت بفوز مدارس بالمرحلة الإبتدائية، وهم المرحوم وائل محمد بركات، وعرب العوامي، وعبد الكريم عمرى بالقداديح، والحمام الجديدة.

2- في مركز صدفا، انتهت بفوز مدراس بالمرحلة الإعدادية، وهم الشهيد باهر تقوى للتعليم الاساسى، وأحمد بهاءالدين للتعليم الاساسى، والشهيد مقدم مهران عبدالرحيم المشتركة، وكوم سعيد الغربى المشتركة

3- في مركز القوصية، انتهت بفوز مدراس بالمرحلة الإعدادية، وهم 10 مدراس.

4- في مركز الفتح، انتهت بفوز مدراس بالمرحلة الإعدادية، وهم، الجندي محمود محمد مبارك، وبني عليج الإعدادية المشتركة، والعبور الإعدادية بنات.

5- في مركز أبو تيج، انتهت بفوز مدراس بالمرحلة الإعدادية، وهم أبو الحارث المشتركة، والبلايزة الحديثة، ودكران بنين، ومدرسة البلايزة القديمة.

6- في مركز البدراي، انتهت بفوز مدراس بالمرحلتين الإبتدائية والإعدادية، وهم مدرستي عزبة يوسف الإبتدائية، ومدرسة أم المؤمنين بنات الإعدادية.

وفي محافظة الإسكندرية

نظمت أمانة قسم ثالث المنتزة، فعالية لتعليم الرسم للأطفال والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، بعزبه احمد ياسين بالمراغي، وتم توزيع ادوات الرسم والألوان والهدايا على الأطفال، بهدف تنمية مهاراتهم وتطوير قدراتهم وتشجيعهم على الفن والإبداع.

كما تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، بإدارة غرب التعليمية، وشهدت المسابقة مشاركة 63 طالب وطالبة، من 9 مدارس بالمرحلة الابتدائية، واسفرت نتائج اليوم من المسابقة في محافظة الإسكندرية بإدارة غرب التعليمية عن الآتي، فوز مدرسة أوائل غرب الخاصة المرحلة الإبتدائية.

وفي محافظة السويس

تقيم أمانة الحزب بالمحافظة، اليوم الخميس، معرضاً لبيع الملابس الشتوية الجاهزة، بأسعار مخفضة، للمواطنين، وذلك بأرض المعارض في الكورنيش الجديد، لإستيعاب أكبر قدر من المعروضات، وتخفيضات تصل إلي 40%.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب.