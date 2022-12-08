كيف نجحت السعودية والإمارات في إتمام صفقة تبادل السجناء الأمريكية الروسية؟

نجحت وساطة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد في إتمام أصعب عملية تبادل سجناء بين الولايات المتحدة وروسيا.

طريقة إتمام العملية

وصلت لاعبة كرة السلة بريتني غراينر عبر طائرة خاصة قادمة من موسكو، وذلك بعد إفراج السلطات الروسية عنها، بالتزامن مع استقبال المواطن الروسي فيكتور بوت عبر طائرة خاصة قادمة من واشنطن، وذلك بعد إفراج السلطات الأميركية عنه، وفق بيان سعودي إماراتي.

وتمت العملية بحضور المختصين من السعودية والإمارات. وقد قام الجانبان الأميركي والروسي بتسلم مواطنيهما تمهيداً لنقلهما إلى بلديهما.

نجاح الوساطة

يأتي نجاح الوساطة السعودية الإماراتية المُشتركة في إتمام عملية تبادل المسجونين بين الولايات المُتحدة الأمريكية وروسيا انطلاقا من الدور المؤثر لولي العهد الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد، بوصفهما وسيطان موثوق بهما على المستوى الدولي، وامتدادا لمساعيهما الحميدة في الملفات ذات الطابع الإنساني.

كما تأتي هذه الوساطة من مُنطلقات إنسانية خالصة بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية أو مصالح شخصية أو مكاسب اقتصادية ودون النظر إلى اللون أو الدين أو العرق أو الجنس أو القومية، كما تعد هذه الوساطة انعكاسا لمتانة التنسيق بين البلدين الشقيقين وأثره المُتحقق في جميع المجالات ذات الاهتمام المُشترك؛ وبما يعود بالنفع على شعوب ودول المنطقة والعالم.

ردود فعل أمريكية روسية

من جهته، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم، أن لاعبة كرة السلة بريتني غراينر "في طريقها" إلى الولايات المتحدة بعد أن أكدت موسكو الإفراج عنها في إطار تبادل سجناء شمل تاجر السلاح الروسي فيكتور بوت. وغرد بايدن عبر تويتر: "قبل لحظات تحدثت مع بريتني غراينر. إنها بأمان وهي على متن طائرة في طريقها إلى الولايات المتحدة". وأضاف أن "معنوياتها مرتفعة" لكنها تحتاج إلى الوقت والخصوصية لتجاوز "الصدمة".

فيما أكدت روسيا أنها تبادلت بوت مقابل لاعبة كرة السلة البالغة 32 عاما. وقالت الخارجية الروسية عبر تليغرام "في 8 ديسمبر 2022، في مطار أبوظبي، اكتملت بنجاح إجراءات تبادل المواطن الروسي فيكتور بوت مع المواطنة الأميركية بريتني غراينر، اللذين كانا على التوالي يقضيان عقوبتين في سجنين في الولايات المتحدة وروسيا".