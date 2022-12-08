6 اتفاقيات ترسم الاستراتيجية الشاملة بين السعودية والصين

استقبل خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر اليمامة بالرياض، أمس، الرئيس الصيني شي جين بينغ بحضور ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان

وقد رحب خادم الحرمين، بالرئيس الصيني والوفد المرافق له في المملكة العربية السعودية، فيما أبدى فخامته سعادته بزيارة المملكة.

وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات الصداقة التاريخية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين في شتى المجالات.

اتفاقية الشراكة الاستراتيجية

عقب ذلك، وقع خادم الحرمين والرئيس شي جين بينغ اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية.

جلسة مباحثات

كما استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الصيني، وقد أجريت له مراسم الاستقبال الرسمية.

وعقد ولي العهد ورئيس الصين، جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها استعراض أوجه الشراكة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، والجهود التنسيقية المشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما يتلاءم مع رؤيتهما، وبحث فرص استثمار الموارد المتاحة في كلا البلدين بما يحقق المصالح المشتركة، إلى جانب بحث المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها.

توقيع الاتفاقيات

بعد ذلك شهد ولي العهد والرئيس الصيني، مراسم تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية بين البلدين، وهي كالتالي:

أولاً: خطة المواءمة بين رؤية المملكة 2030 ومبادرة الحزام والطريق الصينية.

ثانياً: مذكرة تفاهم في مجال الطاقة الهيدروجينية.

تبادلها من الجانب السعودي وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ومن الجانب الصيني، رئيس لجنة الدولة للتنمية والإصلاح السيد خه ليفنغ.

ثالثاً: اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية للتعاون والمساعدة القضائية في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية.

تبادلها من الجانب السعودي، وزير العدل وليد الصمعاني، ومن الجانب الصيني، مستشار الدولة وزير الخارجية السيد وانغ يي.

رابعاً: مذكرة تعاون لتعليم اللغة الصينية.

تبادلها من الجانب السعودي، وزير التعليم يوسف البنيان، ومن الجانب الصيني، مستشار الدولة وزير الخارجية السيد وانغ يي.

خامساً: مذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.

تبادلها من الجانب السعودي، وزير الاستثمار خالد الفالح، ومن الجانب الصيني، وزير التجارة السيد وانغ ونتاو.

سادساً: خطة عمل لتفعيل بنود مذكرة التعاون في مجال الإسكان.

تبادلها من الجانب السعودي، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، ومن الجانب الصيني، وزير التجارة السيد وانغ ونتاو.

وأقام ولي العهد، مأدبة غداء رسمية تكريماً لفخامة الرئيس الصيني.

34 اتفاقية

من جانبه، أكد أمين اتحاد الغرف السعودية حسين العبد القادر، أن الاتفاقيات التي وقعت مع الصين البالغة 34 والتي تركزت في عدة قطاعات مختلفة منها الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية والنقل والخدمات اللوجستية والإسكان ستنعكس على زيادة الفرص الاستثمارية والتبادل التجاري بين البلدين.

وأشار إلى أن اتحاد الغرف يعمل بموائمة مع الجهات الحكومية لتذليل العقبات ورصد التحديات والمساهمة في تعزيز التبادل التجاري بين المملكة والصين.

أبرز الاتفاقيات الموقعة مع الصين

1. خطة المواءمة بين رؤية المملكة 2030 ومبادرة الحزام والطريق الصينية.

2. مذكرة تفاهم في مجال الطاقة الهيدروجينية.

3. اتفاقية للتعاون والمساعدة القضائية في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية.

4. مذكرة تعاون لتعليم اللغة الصينية.

5. مذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.

6. خطة عمل لتفعيل بنود مذكرة التعاون في مجال الإسكان.