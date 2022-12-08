المملكة تمنح الرئيس الصيني الدكتوراه الفخرية

بحضور ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، جرت مراسم منح الرئيس الصيني شي جين بينغ، شهادة الدكتوراه الفخرية في الإدارة من جامعة الملك سعود. وألقى رئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر، كلمة أعلن خلالها قرار مجلس الجامعة بمنح الشهادة استحقاقا وتكليلا لإنجازات فخامته وجهوده الكبيرة في الإدارة والقيادة، وعرفاناً للعلاقة المزدهرة والتعاون المستمر بين البلدين الصديقين. وقدم وزير التعليم يوسف البنيان، ورئيس جامعة الملك سعود، شهادة الدكتوراه للرئيس الصيني.



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