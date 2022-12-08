موسكو وواشنطن تعلنان عن صفقة تبادل سجناء ضمت لاعبة كرة سلة وتاجر سلاح

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس أن لاعبة كرة السلة بريتني غرينر "في طريقها" إلى الولايات المتحدة بعد أن أكدت موسكو الإفراج عنها في إطار تبادل سجناء شمل تاجر السلاح الروسي فيكتور بوت.



وقال بايدن عبر "تويتر": "قبل لحظات تحدثت مع بريتني غرينر. إنها بأمان وهي على متن طائرة في طريقها إلى الولايات المتحدة". وأضاف أن "معنوياتها مرتفعة" لكنها تحتاج إلى الوقت والخصوصية لتجاوز "الصدمة".



ولفت الرئيس الأميركي إلى أن بلاده لم تنجح بعد في الإفراج عن العسكري السابق بول ويلن المسجون في روسيا.



وفي بيان، قال أفراد من عائلة ويلن الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة 16 عاما في روسيا بتهمة "التجسس"، إنهم "سعداء" للإفراج عن غرينر، لكنهم "لا يزالون محبطين" لأن بول لا يزال في سجن روسي مع اقتراب عيد الميلاد الذي ستقضيه الأسرة "للمرة الرابعة" بدونه.



من جهتها، أكدت روسيا أنها سلّمت بوت مقابل لاعبة كرة السلة البالغة 32 عاما.



وقالت وزارة الخارجية الروسية عبر "تليغرام": "في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2022، في مطار أبوظبي، اكتملت بنجاح إجراءات مبادلة المواطن الروسي فيكتور بوت بالمواطنة الأميركية بريتني غرينر، واللذين كانا على التوالي يقضيان عقوبتين في سجنين في الولايات المتحدة وروسيا".



وأشارت موسكو إلى أنها كانت تتفاوض "منذ فترة طويلة" مع واشنطن للإفراج عن فيكتور بوت الذي كان يقضي حكما بالسجن 25 عاما.



إلى ذلك، أعلنت وزارتا الخارجية الإماراتية والسعودية في بيان مشترك، نجاح الوساطة الإماراتية السعودية المشتركة للإفراج وتبادل مسجونين اثنين بين واشنطن وموسكو.



وأكد البيان، وصول غرينر إلى أبوظبي على متن طائرة خاصة من موسكو بعد إطلاق السلطات الروسية سراحها.



وفي أوائل أغسطس/ آب الماضي، حكمت محكمة روسية على نجمة كرة السلة الأميركية بريتني غرينر بالسجن تسع سنوات بتهمة تهريب المخدرات، وهي عقوبة قاسية أثارت استياءً، خصوصاً في عالم الرياضة.



وأوقفت غرينر في فبراير/ شباط في مطار موسكو، وبحوزتها عبوات سجائر إلكترونية تحتوي على سائل من القنب الهندي. وأقرّت غرينر بحيازتها هذه المادة، مؤكدة أنها أتت بها إلى روسيا عن طريق الخطأ، وأنها تستخدمها بطريقة شرعية في الولايات المتحدة لتخفيف الآلام.



وأعلنت واشنطن في وقت سابق أنها قدمت "عرضاً مهماً وجدياً" لموسكو للإفراج عن غرينر وأميركي آخر معتقل في روسيا هو بول ويلان الذي يقضي عقوبة بالسجن 16 عاما بتهمة التجسس.



وذكرت وسائل إعلام أميركية أنّ الأمر يتعلق بمبادلة بريتني غرينر وبول ويلان بفيكتور بوت، وهو تاجر أسلحة روسي شهير مسجون في الولايات المتحدة. ويلقَّب بوت، الذي اعتُقل في تايلاند عام 2008، ويقضي عقوبة بالسجن لمدة 25 عاماً في الولايات المتحدة، بـ"تاجر الموت".



(فرانس برس)