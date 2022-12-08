شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأسبق: الدول العربية لها استراتيجية خاصة وتدير علاقتها بتوازن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق، إن ما يحدث اليوم فى العالم هو إعادة ترتيب الأوراق وتشكيل النظام الدولى فى ظل أوضاع أكثر حدة وتنافس كبير بين القوى الكبرى ممثلة فى الصين وروسيا وأمريكا والاتحاد الأوروبى، مؤكدا أن كل قوى تحاول إعادة ترتيب أوراقها.

وأضاف السفير محمد العرابى، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، على قناة dmc، أن القوى الدولية تحاول ترسيخ علاقتها مع مختلف الأماكن المؤثرة في العالم ومنها المنطقة العربية، قائلا: "الغرب يتجه للمنطقة العربية الآن ويسعى لتوطيد العلاقات بشكل أوسع سواء في الطاقة أو الغذاء أو التجارة".

وتابع: "المنطقة العربية موقع استراتيجي هام وتحكم ممرات مائية هامة وتملك مقدرات كبيرة في الطاقة التي تعد العامل الاساسي للدول الكبرى"، موضحا أن الصين قادمة وصاعدة ولكن في النهاية الدول العربية لها استراتيجية خاصة بها ولا ترتمي في أحضان كتلة معينة وتدير علاقتها بتوازن قوى جدا وتدير بما يناسب مصالحها العربية، والدول العربية تنأى بنفسها أن تكون أحد عوامل الصراع بين الدول الكبرى.