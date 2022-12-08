شكرا لقرائتكم خبر عن "إعلام الشيوخ" تطلق حملة لتنمية ثقافة التعامل مع السائح الأجنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، برئاسة الكاتب الصحفي محمود مسلم، 3 اجتماعات الأسبوع لمناقشة عدد من القضايا الهامة، وفى مقدمتها التضرر من غلق فندق المريديان فى ضوء الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد البنا وذلك الأحد القادم.

كما تنظر اللجنة يوم الأحد، الاقتراح برغبة المقدم من السيد النائب ياسر الهضيبي بشأن إطلاق حملة إعلامية مجتمعية لتنمية ثقافة التعامل مع السائحين الأجانب.

أما يوم الإثنين خصصته اللجنة لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب طارق نصير بشأن أهمية التناغم بين الخطابين الإعلامي والثقافي في مواجهة الأزمات، في حضور ممثلي الحكومة.

ومنح القانون رقم 2 لسنه 2021 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، عدد من الاختصاصات الهامة للجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام وتشمل:

- الحفاظ على مكونات التعددية الثقافية.

- كافة الخدمات الثقافية.

- الملكية الفكرية.

- الفنون والآداب.

- السياحة والآثار.

- المناطق الأثرية والمحميات التراثية العالمية.

- الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدهاالحضارية المتنوعة.

- ترسيخ القيم الحضارية والروحية وإرساء مفاهيمالمواطنة والتسامح وعدم التمييز.

- الإعلام المسموع والمرئى والصحافة المطبوعةوالرقمية وكافة وسائل التواصل الاجتماعى.

- شئون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئةالوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.

- السياسات والتشريعات الخاصة بالسياحةوالاثار والثقافة والصحافة والإعلام.

- تعزيز الضمانات الدستورية الخاصة بحريةالصحافة والإعلام.وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاصالوزارات والأجهزة المختصة بالسياحة والآثاروالثقافة والإعلام.